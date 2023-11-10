https://ria.ru/20231110/palestina-1908556456.html

Палестина требует от США содействия выполнению резолюции ГА ООН по Газе

Палестина требует от США содействия выполнению резолюции ГА ООН по Газе - РИА Новости, 10.11.2023

Палестина требует от США содействия выполнению резолюции ГА ООН по Газе

Палестина добивается от США выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа, однако Вашингтон отказывается... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:24

2023-11-10T08:24

2023-11-10T08:24

в мире

палестина

израиль

сша

рияд мансур

оон

генеральная ассамблея оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Палестина добивается от США выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа, однако Вашингтон отказывается работать по ней по существу, заявил РИА Новости постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур. "Мы поддерживаем контакты со всеми членами Совета Безопасности ООН. Однако американцы не занимаются по существу теми инициативами, выполнения которых мы добиваемся", - сказал Мансур. Он напомнил, что всемирная организация ранее приняла резолюцию, содержащую три основных пункта: о немедленном прекращении огня, начале поставок гуманитарной помощи в Газу в соответствии с призывами генсека ООН и, наконец, о прекращении преступлений против человечности, связанных с насильственными перемещениями гражданских лиц. "Мы оказываем давление на Совет Безопасности и всех остальных с тем, чтобы они выполнили данную резолюцию. Это единственное доступное решение. Больше ничего из принятого Советом Безопасности нет", - указал собеседник агентства. В конце октября Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, которая призывает установить "немедленное, прочное и устойчивое гуманитарное перемирие, ведущее к прекращению боевых действий" между Израилем и Палестиной. Документ от лица арабских стран внесла Иордания, его соавторами выступили более 40 государств, в числе которых была Россия. После того, как Совбез ООН четыре раза не смог принять резолюцию по ситуации в Газе, документ на этот счет одобрила Генассамблея. Израиль итог голосования категорически отверг, а Палестина его поприветствовала.

https://ria.ru/20231110/gaza-1908555692.html

https://ria.ru/20231110/palestina-1908544146.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, израиль, сша, рияд мансур, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году