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Постпред Палестины раскритиковал СБ ООН из-за ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 10.11.2023
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08:15 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/palestina-1908556070.html
Постпред Палестины раскритиковал СБ ООН из-за ситуации в секторе Газа
Постпред Палестины раскритиковал СБ ООН из-за ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 10.11.2023
Постпред Палестины раскритиковал СБ ООН из-за ситуации в секторе Газа
Совет Безопасности ООН в ситуации с обострением палестино-израильского конфликта не оправдал надежд палестинцев и других народов, считавших его гарантом... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:15
2023-11-10T08:15
в мире
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палестина
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владимир путин
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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Совет Безопасности ООН в ситуации с обострением палестино-израильского конфликта не оправдал надежд палестинцев и других народов, считавших его гарантом сохранения мира и безопасности на международной арене, заявил РИА Новости постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур. "К сожалению, Совет Безопасности на текущий момент не оправдал наших ожиданий и всего человечества, на то, что он будет выступать гарантом поддержания мира и безопасности", - сказал Мансур, оценивая роль членов СБ ООН в усилиях по урегулированию палестино-израильского конфликта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/gaza-1908555692.html
https://ria.ru/20231109/pomosch-1908342307.html
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в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, рияд мансур, оон, хамас, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, Рияд Мансур, ООН, ХАМАС, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Постпред Палестины раскритиковал СБ ООН из-за ситуации в секторе Газа

Постпред Палестины: СБ ООН в ситуации с Газой не оправдал роль гаранта мира

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Совет Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Совет Безопасности ООН в ситуации с обострением палестино-израильского конфликта не оправдал надежд палестинцев и других народов, считавших его гарантом сохранения мира и безопасности на международной арене, заявил РИА Новости постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур.
"К сожалению, Совет Безопасности на текущий момент не оправдал наших ожиданий и всего человечества, на то, что он будет выступать гарантом поддержания мира и безопасности", - сказал Мансур, оценивая роль членов СБ ООН в усилиях по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Палестина призвала ООН взять ответственность за прекращение насилия в Газе
08:08
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
ООН доставила медицинскую помощь в крупнейшую больницу сектора Газа
Вчера, 10:55
 
В миреИзраильПалестинаРоссияВладимир ПутинРияд МансурООНХАМАССовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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