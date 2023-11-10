https://ria.ru/20231110/palestina-1908556070.html

Постпред Палестины раскритиковал СБ ООН из-за ситуации в секторе Газа

Постпред Палестины раскритиковал СБ ООН из-за ситуации в секторе Газа - РИА Новости, 10.11.2023

Постпред Палестины раскритиковал СБ ООН из-за ситуации в секторе Газа

Совет Безопасности ООН в ситуации с обострением палестино-израильского конфликта не оправдал надежд палестинцев и других народов, считавших его гарантом... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:15

2023-11-10T08:15

2023-11-10T08:15

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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Совет Безопасности ООН в ситуации с обострением палестино-израильского конфликта не оправдал надежд палестинцев и других народов, считавших его гарантом сохранения мира и безопасности на международной арене, заявил РИА Новости постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур. "К сожалению, Совет Безопасности на текущий момент не оправдал наших ожиданий и всего человечества, на то, что он будет выступать гарантом поддержания мира и безопасности", - сказал Мансур, оценивая роль членов СБ ООН в усилиях по урегулированию палестино-израильского конфликта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/gaza-1908555692.html

https://ria.ru/20231109/pomosch-1908342307.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, рияд мансур, оон, хамас, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году