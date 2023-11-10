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Постпред Палестины надеется, что США убедят Израиль прекратить огонь в Газе
Постпред Палестины надеется, что США убедят Израиль прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 10.11.2023
Постпред Палестины надеется, что США убедят Израиль прекратить огонь в Газе
Палестина надеется, что США дадут Израилю указание прекратить боевые действия в секторе Газа, однако позиция представителей Конгресса говорит об обратном,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T06:17
2023-11-10T06:17
2023-11-10T06:17
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 10 ноя – РИА Новости. Палестина надеется, что США дадут Израилю указание прекратить боевые действия в секторе Газа, однако позиция представителей Конгресса говорит об обратном, заявил РИА Новости постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур. "Я считаю, что Конгресс, который предоставляет Израилю неограниченные объемы оружия и финансовую поддержку, будет поощрять нынешнее израильское правительство продолжать эту агрессию. Мы же хотим, чтобы они не поощряли агрессию, а побуждали их прекратить войну и двигаться в направлении мира. Однако они несут ответственность за свои решения", – сказал Мансур. Как отметил высокопоставленный дипломат, согласно законам логики, сторона, которая желает прекращения боевых действий, не предоставляет другой инструментов для ее продолжения и не поощряет продолжать войну. "Я надеюсь, что американская администрация применит свою власть, чтобы сказать им, что настала пора остановить войну, позволить мирным жителям Газы залечить свои раны и начать работать над формированием атмосферы мира", - добавил собеседник агентства.
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израиль, палестина, сша, оон, рияд мансур, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Палестина, США, ООН, Рияд Мансур, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Постпред Палестины надеется, что США убедят Израиль прекратить огонь в Газе
Постпред Палестины надеется, что Израиль по запросу США прекратит огонь в Газе
ООН, 10 ноя – РИА Новости. Палестина надеется, что США дадут Израилю указание прекратить боевые действия в секторе Газа, однако позиция представителей Конгресса говорит об обратном, заявил РИА Новости постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур.
«
"Я считаю, что Конгресс, который предоставляет Израилю неограниченные объемы оружия и финансовую поддержку, будет поощрять нынешнее израильское правительство продолжать эту агрессию. Мы же хотим, чтобы они не поощряли агрессию, а побуждали их прекратить войну и двигаться в направлении мира. Однако они несут ответственность за свои решения", – сказал Мансур.
Как отметил высокопоставленный дипломат, согласно законам логики, сторона, которая желает прекращения боевых действий, не предоставляет другой инструментов для ее продолжения и не поощряет продолжать войну.
"Я надеюсь, что американская администрация применит свою власть, чтобы сказать им, что настала пора остановить войну, позволить мирным жителям Газы залечить свои раны и начать работать над формированием атмосферы мира", - добавил собеседник агентства.
В США заявили, что Израиль должен принять меры для минимизации жертв в Газе