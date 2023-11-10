https://ria.ru/20231110/otkhody-1908656436.html

МИД заявил о риске экологической катастрофы на Приднепровском химзаводе

МИД заявил о риске экологической катастрофы на Приднепровском химзаводе - РИА Новости, 10.11.2023

МИД заявил о риске экологической катастрофы на Приднепровском химзаводе

На Украине может произойти экологическая катастрофа из-за попадания опасных радиоактивных отходов с Приднепровского химзавода в Днепр и грунтовые воды, сообщила РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:54

2023-11-10T13:54

2023-11-10T17:33

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На Украине может произойти экологическая катастрофа из-за попадания опасных радиоактивных отходов с Приднепровского химзавода в Днепр и грунтовые воды, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова приведены на сайте ведомства."По нашей информации, Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, что в конечном счете может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной киевскому режиму территории страны, но и за ее пределами", — отметила дипломат.По ее словам, отходы, образовавшиеся от переработки урановых руд на расположенном в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) предприятии, — это значительный и опасный источник загрязнения окружающей среды.Представитель МИД указала на высокую вероятность попадания около 12 миллионов тонн РАО в Днепр и грунтовые воды в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притока Коноплянки."Ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер", — подчеркнула Захарова.Кроме того, добавила дипломат, около 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям, в том числе попадает на сельскохозяйственные угодья.

https://ria.ru/20231009/ataki-1901428869.html

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украина, в мире, мария захарова, киев