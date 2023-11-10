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ВС России уничтожили украинское орудие на Купянском направлении

ВС России уничтожили украинское орудие на Купянском направлении - РИА Новости, 10.11.2023

ВС России уничтожили украинское орудие на Купянском направлении

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи БПЛА обнаружили и уничтожили на купянском направлении украинское артиллерийское... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:18

2023-11-10T18:18

2023-11-10T18:21

специальная военная операция на украине

россия

киев

вооруженные силы украины

западный военный округ (зво)

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СВАТОВО (ЛНР), 10 ноя - РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи БПЛА обнаружили и уничтожили на купянском направлении украинское артиллерийское орудие, которое вело огонь по позициям ВС РФ. Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. "Активно ведем контрбатарейную борьбу. При помощи дронов следим за "выходами" (выстрелами украинских арторудий – ред.), передаем оперативно артиллеристам и отвечаем", - рассказал РИА Новости разведчик ЗВО. На кадрах видно, как украинское артиллерийское орудие ведет огонь по российским позициям. Работу вражеского орудия засекли с помощью беспилотного летательного орудия и передали координаты артиллерии. Российские гаубицы выпустили несколько снарядов и подавили украинское орудие. Ранее в четверг Минобороны РФ заявили, что ВС РФ за стуки отбили три атаки ВСУ на купянском направлении, уничтожив до 25 военных Киева и 13 единиц техники.

россия

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россия, киев, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво)