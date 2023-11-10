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ВС России уничтожили украинское орудие на Купянском направлении - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 10.11.2023 (обновлено: 18:21 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/orudie-1908751033.html
ВС России уничтожили украинское орудие на Купянском направлении
ВС России уничтожили украинское орудие на Купянском направлении - РИА Новости, 10.11.2023
ВС России уничтожили украинское орудие на Купянском направлении
Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи БПЛА обнаружили и уничтожили на купянском направлении украинское артиллерийское... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T18:18
2023-11-10T18:21
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
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СВАТОВО (ЛНР), 10 ноя - РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи БПЛА обнаружили и уничтожили на купянском направлении украинское артиллерийское орудие, которое вело огонь по позициям ВС РФ. Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. "Активно ведем контрбатарейную борьбу. При помощи дронов следим за "выходами" (выстрелами украинских арторудий – ред.), передаем оперативно артиллеристам и отвечаем", - рассказал РИА Новости разведчик ЗВО. На кадрах видно, как украинское артиллерийское орудие ведет огонь по российским позициям. Работу вражеского орудия засекли с помощью беспилотного летательного орудия и передали координаты артиллерии. Российские гаубицы выпустили несколько снарядов и подавили украинское орудие. Ранее в четверг Минобороны РФ заявили, что ВС РФ за стуки отбили три атаки ВСУ на купянском направлении, уничтожив до 25 военных Киева и 13 единиц техники.
россия
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россия, киев, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО)
ВС России уничтожили украинское орудие на Купянском направлении

Артиллеристы ЗВО при помощи БПЛА уничтожили орудие ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ
Артиллеристы вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил РФ. Архивное фото
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СВАТОВО (ЛНР), 10 ноя - РИА Новости. Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи БПЛА обнаружили и уничтожили на купянском направлении украинское артиллерийское орудие, которое вело огонь по позициям ВС РФ.
Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
"Активно ведем контрбатарейную борьбу. При помощи дронов следим за "выходами" (выстрелами украинских арторудий – ред.), передаем оперативно артиллеристам и отвечаем", - рассказал РИА Новости разведчик ЗВО.
На кадрах видно, как украинское артиллерийское орудие ведет огонь по российским позициям. Работу вражеского орудия засекли с помощью беспилотного летательного орудия и передали координаты артиллерии. Российские гаубицы выпустили несколько снарядов и подавили украинское орудие.
Ранее в четверг Минобороны РФ заявили, что ВС РФ за стуки отбили три атаки ВСУ на купянском направлении, уничтожив до 25 военных Киева и 13 единиц техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВооруженные силы УкраиныЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
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