https://ria.ru/20231110/opros-1908582946.html

Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной

Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 10.11.2023

Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной

Больше половины россиян (54%) наблюдают у своего окружения спокойное настроение, 41% - тревожное, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:24

2023-11-10T10:24

2023-11-10T10:24

общество

россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян (54%) наблюдают у своего окружения спокойное настроение, 41% - тревожное, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Спокойное настроение у своих близких, друзей, знакомых и коллег наблюдают 54% опрошенных, на прошлой неделе эта цифра была ниже - 51%. Тревожное настроение наблюдают 41% (неделей ранее - 43%). Опрос "ФОМнибус" проведен 3-5 ноября. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20231103/muzyka-1907086996.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, фонд "общественное мнение"