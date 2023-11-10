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Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 10.11.2023
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10:24 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/opros-1908582946.html
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 10.11.2023
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Больше половины россиян (54%) наблюдают у своего окружения спокойное настроение, 41% - тревожное, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:24
2023-11-10T10:24
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян (54%) наблюдают у своего окружения спокойное настроение, 41% - тревожное, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Спокойное настроение у своих близких, друзей, знакомых и коллег наблюдают 54% опрошенных, на прошлой неделе эта цифра была ниже - 51%. Тревожное настроение наблюдают 41% (неделей ранее - 43%). Опрос "ФОМнибус" проведен 3-5 ноября. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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Дарья Буймова
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной

Опрос ФОМ: 54 процента россиян заявили о спокойном настроении в их окружении

© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на Чугунном мосту в Москве
Прохожие на Чугунном мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие на Чугунном мосту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Больше половины россиян (54%) наблюдают у своего окружения спокойное настроение, 41% - тревожное, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Спокойное настроение у своих близких, друзей, знакомых и коллег наблюдают 54% опрошенных, на прошлой неделе эта цифра была ниже - 51%. Тревожное настроение наблюдают 41% (неделей ранее - 43%).
Опрос "ФОМнибус" проведен 3-5 ноября. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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ОбществоРоссияФонд "Общественное мнение"
 
 
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