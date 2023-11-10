Юрист назвал простые операции, которые вызовут подозрение у банка и ФНС
Юрист Гусятников: банки передают ФНС данные о подозрительных операциях клиентов
Клиент вносит наличные деньги в банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Банки обязаны не только предоставлять информацию о движении средств на счетах клиентов по требованию налоговых органов, но и самостоятельно сообщать о некоторых операциях, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Прежде всего, в ФНС сообщают о единоразовых переводах на значительную сумму - примерно от 600 тысяч рублей. “Банк сделает это, даже если вы переводите деньги на свой собственный счет, например, в другом банке”, - предупреждает юрист. То же касается сделок с недвижимостью свыше 3 миллионов рублей.
Банк также оповестит налоговую о возвращении более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Дело в том, что подобные операции часто используют для обналички или в мошеннических схемах.
В целом банки могут сообщать о любых операциях клиентов, которые показались им подозрительными. Вопросы часто возникают к счетам, где ежедневно совершается более 30 операций перевода-снятия денег или “прокручивается” более 100 тысяч рублей. Насторожит банки и отсутствие бытовых операций - оплаты покупок в магазине, штрафов, коммунальных услуг. Переводы от иностранных граждан или с зарубежного счета также привлекут внимание, заключил Гусятников.