Рейтинг@Mail.ru
Юрист назвал простые операции, которые вызовут подозрение у банка и ФНС - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/operatsii-1908536735.html
Юрист назвал простые операции, которые вызовут подозрение у банка и ФНС
Юрист назвал простые операции, которые вызовут подозрение у банка и ФНС - РИА Новости, 10.11.2023
Юрист назвал простые операции, которые вызовут подозрение у банка и ФНС
Банки обязаны не только предоставлять информацию о движении средств на счетах клиентов по требованию налоговых органов, но и самостоятельно сообщать о некоторых РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T02:17
2023-11-10T02:17
экономика
pg partners
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823639761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7438426fa06148ace58a50cd0ae73315.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Банки обязаны не только предоставлять информацию о движении средств на счетах клиентов по требованию налоговых органов, но и самостоятельно сообщать о некоторых операциях, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Прежде всего, в ФНС сообщают о единоразовых переводах на значительную сумму - примерно от 600 тысяч рублей. “Банк сделает это, даже если вы переводите деньги на свой собственный счет, например, в другом банке”, - предупреждает юрист. То же касается сделок с недвижимостью свыше 3 миллионов рублей.Банк также оповестит налоговую о возвращении более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Дело в том, что подобные операции часто используют для обналички или в мошеннических схемах.В целом банки могут сообщать о любых операциях клиентов, которые показались им подозрительными. Вопросы часто возникают к счетам, где ежедневно совершается более 30 операций перевода-снятия денег или “прокручивается” более 100 тысяч рублей. Насторожит банки и отсутствие бытовых операций - оплаты покупок в магазине, штрафов, коммунальных услуг. Переводы от иностранных граждан или с зарубежного счета также привлекут внимание, заключил Гусятников.
https://ria.ru/20231029/blokirovka-1905907356.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823639761_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d9e716860dd7bcdd426dc5ee16f28ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, pg partners, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, PG Partners, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Юрист назвал простые операции, которые вызовут подозрение у банка и ФНС

Юрист Гусятников: банки передают ФНС данные о подозрительных операциях клиентов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКлиент вносит наличные деньги в банкомат
Клиент вносит наличные деньги в банкомат - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Клиент вносит наличные деньги в банкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Банки обязаны не только предоставлять информацию о движении средств на счетах клиентов по требованию налоговых органов, но и самостоятельно сообщать о некоторых операциях, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Прежде всего, в ФНС сообщают о единоразовых переводах на значительную сумму - примерно от 600 тысяч рублей. “Банк сделает это, даже если вы переводите деньги на свой собственный счет, например, в другом банке”, - предупреждает юрист. То же касается сделок с недвижимостью свыше 3 миллионов рублей.
Банк также оповестит налоговую о возвращении более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Дело в том, что подобные операции часто используют для обналички или в мошеннических схемах.
В целом банки могут сообщать о любых операциях клиентов, которые показались им подозрительными. Вопросы часто возникают к счетам, где ежедневно совершается более 30 операций перевода-снятия денег или “прокручивается” более 100 тысяч рублей. Насторожит банки и отсутствие бытовых операций - оплаты покупок в магазине, штрафов, коммунальных услуг. Переводы от иностранных граждан или с зарубежного счета также привлекут внимание, заключил Гусятников.
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Специалист назвал переводы, из-за которых блокируют банковские карты
29 октября, 02:15
 
ЭкономикаPG PartnersФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала