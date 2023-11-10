https://ria.ru/20231110/operatsii-1908536735.html

Юрист назвал простые операции, которые вызовут подозрение у банка и ФНС

Юрист назвал простые операции, которые вызовут подозрение у банка и ФНС - РИА Новости, 10.11.2023

Юрист назвал простые операции, которые вызовут подозрение у банка и ФНС

Банки обязаны не только предоставлять информацию о движении средств на счетах клиентов по требованию налоговых органов, но и самостоятельно сообщать о некоторых РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T02:17

2023-11-10T02:17

2023-11-10T02:17

экономика

pg partners

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Банки обязаны не только предоставлять информацию о движении средств на счетах клиентов по требованию налоговых органов, но и самостоятельно сообщать о некоторых операциях, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Прежде всего, в ФНС сообщают о единоразовых переводах на значительную сумму - примерно от 600 тысяч рублей. “Банк сделает это, даже если вы переводите деньги на свой собственный счет, например, в другом банке”, - предупреждает юрист. То же касается сделок с недвижимостью свыше 3 миллионов рублей.Банк также оповестит налоговую о возвращении более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Дело в том, что подобные операции часто используют для обналички или в мошеннических схемах.В целом банки могут сообщать о любых операциях клиентов, которые показались им подозрительными. Вопросы часто возникают к счетам, где ежедневно совершается более 30 операций перевода-снятия денег или “прокручивается” более 100 тысяч рублей. Насторожит банки и отсутствие бытовых операций - оплаты покупок в магазине, штрафов, коммунальных услуг. Переводы от иностранных граждан или с зарубежного счета также привлекут внимание, заключил Гусятников.

https://ria.ru/20231029/blokirovka-1905907356.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, pg partners, федеральная налоговая служба (фнс россии)