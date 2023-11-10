https://ria.ru/20231110/oon-1908725921.html

США поддержали Индию в желании стать постоянным членом Совбеза ООН

США поддержали Индию в желании стать постоянным членом Совбеза ООН - РИА Новости, 10.11.2023

США поддержали Индию в желании стать постоянным членом Совбеза ООН

США подтвердили поддержку постоянного членства Индии в Совете Безопасности ООН, говорится в совместном заявлении по итогам пятого диалога в формате "2+2" на... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:22

2023-11-10T17:22

2023-11-10T17:22

в мире

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совет безопасности оон

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя - РИА Новости. США подтвердили поддержку постоянного членства Индии в Совете Безопасности ООН, говорится в совместном заявлении по итогам пятого диалога в формате "2+2" на уровне глав МИД и минобороны. "Соединенные Штаты подтвердили свою неизменную поддержку постоянного членства Индии в реформированном Совете Безопасности ООН и вновь приветствовали кандидатуру Индии на место непостоянного члена СБ ООН в 2028-29 годах", - отмечается в заявлении. Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе этого года Индия председательствовала в организации. Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.

https://ria.ru/20230926/mir-1898799625.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, индия, сша, оон, совет безопасности оон