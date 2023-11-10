США поддержали Индию в желании стать постоянным членом Совбеза ООН
США подтвердили поддержку Индии в желании стать постоянным членом Совбеза ООН
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя - РИА Новости. США подтвердили поддержку постоянного членства Индии в Совете Безопасности ООН, говорится в совместном заявлении по итогам пятого диалога в формате "2+2" на уровне глав МИД и минобороны.
"Соединенные Штаты подтвердили свою неизменную поддержку постоянного членства Индии в реформированном Совете Безопасности ООН и вновь приветствовали кандидатуру Индии на место непостоянного члена СБ ООН в 2028-29 годах", - отмечается в заявлении.
Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе этого года Индия председательствовала в организации.
Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.