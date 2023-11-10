https://ria.ru/20231110/oon-1908590524.html

В ООН заявили, что Израиль не пустил к себе комиссара организации

В ООН заявили, что Израиль не пустил к себе комиссара организации - РИА Новости, 10.11.2023

В ООН заявили, что Израиль не пустил к себе комиссара организации

Израильские власти не разрешили верховному комиссару ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькеру Тюрку посетить страну и оккупированные палестинские территории во... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T10:52

2023-11-10T10:52

2023-11-10T11:54

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 10 ноя - РИА Новости. Израильские власти не разрешили верховному комиссару ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькеру Тюрку посетить страну и оккупированные палестинские территории во время его пятидневного визита на Ближний Восток, заявила официальный представитель организации Равина Шамдасани."К сожалению, верховный комиссар не получил разрешения посетить Израиль и оккупированные палестинские территории, несмотря на его просьбу к властям. Тем не менее, он смог пообщаться с представителями гражданского общества с этих территорий", - сказала она.В понедельник глава УВКПЧ начал пятидневную поездку на Ближний Восток из-за войны в Газе, он попросил доступ на оккупированные палестинские территории и в Газу. На прошлой неделе его управление заявило, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе, но только компетентный суд сможет определить, является ли это геноцидом.Генсек ООН Антониу Гутерреш 24 октября осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме, палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации". В Израиле его слова расценили как оправдание действий ХАМАС и подвергли жесткой критике. Газета Times of Israel сообщила 25 октября, что Израиль прекратил выдачу виз сотрудникам ООН после слов Гутерреша.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году