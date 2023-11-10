https://ria.ru/20231110/obvinyaemyy-1908765514.html

Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве, оставили под стражей

Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве, оставили под стражей - РИА Новости, 10.11.2023

Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве, оставили под стражей

Южный окружной военный суд в пятницу не удовлетворил жалобу защиты Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки, и оставил его... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T19:25

2023-11-10T19:25

2023-11-10T19:25

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя – РИА Новости. Южный окружной военный суд в пятницу не удовлетворил жалобу защиты Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки, и оставил его под стражей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Луганский гарнизонный военный суд 11 октября санкционировал арест Магасумова, а позже продлил срок содержания под стражей до 3 января 2024 года. Защита подала жалобу, которую в пятницу рассмотрел Южный окружной военный суд. Обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из ЛНР. Магасумов напомнил суду, что он боевой офицер. "Я с первого дня находился на территории проведения СВО и неоднократно выполнял поставленные задачи, а сейчас следователь говорит, что я склонен убежать или влиять на свидетелей. Как так?", - сказал он. Прокурор, в свою очередь, сообщил, что считает решение суда первой инстанции законным, обоснованным и мотивированным. "Постановление Луганского гарнизонного военного суда от 11 октября 2023 года об избрании Магасумову меры пресечения в виде заключения под стражу... оставить без изменения, апелляционные жалобы защитников - без удовлетворения", - сказал судья. Как сообщал РИА Новости адвокат обвиняемого Алексей Сандалов, следствие считает, что в августе Магасумов с сослуживцем познакомились с двумя девушками в кафе "Панорама" в Луганске. Позже они вышли на улицу и пришли на площадку с лавочками, где "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" Магасумов застрелил одну из девушек. По версии защиты, курок случайно спустил сослуживец Магасумова, проверяя патроны в пистолете, а сам подполковник за несколько минут до этого ушел оттуда. По данным Сандалова, Магасумову предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Дело расследуется Главным военным следственным управлением СК России. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что в деле есть явка с повинной другого офицера, который якобы признался, что именно он случайно выстрелил в девушку из своего пистолета. Магасумов просит вернуть его в зону СВО, а за его голову ВСУ назначили награду в 75 тысяч долларов, утверждает Хинштейн.

https://ria.ru/20231102/obvinyaemyy-1907066217.html

https://ria.ru/20231028/ubiystvo-1905836383.html

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происшествия, россия, луганск, луганская народная республика, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, вооруженные силы украины