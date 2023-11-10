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Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве, оставили под стражей - РИА Новости, 10.11.2023
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19:25 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/obvinyaemyy-1908765514.html
Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве, оставили под стражей
Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве, оставили под стражей - РИА Новости, 10.11.2023
Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве, оставили под стражей
Южный окружной военный суд в пятницу не удовлетворил жалобу защиты Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки, и оставил его... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T19:25
2023-11-10T19:25
происшествия
россия
луганск
луганская народная республика
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя – РИА Новости. Южный окружной военный суд в пятницу не удовлетворил жалобу защиты Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки, и оставил его под стражей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Луганский гарнизонный военный суд 11 октября санкционировал арест Магасумова, а позже продлил срок содержания под стражей до 3 января 2024 года. Защита подала жалобу, которую в пятницу рассмотрел Южный окружной военный суд. Обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из ЛНР. Магасумов напомнил суду, что он боевой офицер. "Я с первого дня находился на территории проведения СВО и неоднократно выполнял поставленные задачи, а сейчас следователь говорит, что я склонен убежать или влиять на свидетелей. Как так?", - сказал он. Прокурор, в свою очередь, сообщил, что считает решение суда первой инстанции законным, обоснованным и мотивированным. "Постановление Луганского гарнизонного военного суда от 11 октября 2023 года об избрании Магасумову меры пресечения в виде заключения под стражу... оставить без изменения, апелляционные жалобы защитников - без удовлетворения", - сказал судья. Как сообщал РИА Новости адвокат обвиняемого Алексей Сандалов, следствие считает, что в августе Магасумов с сослуживцем познакомились с двумя девушками в кафе "Панорама" в Луганске. Позже они вышли на улицу и пришли на площадку с лавочками, где "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" Магасумов застрелил одну из девушек. По версии защиты, курок случайно спустил сослуживец Магасумова, проверяя патроны в пистолете, а сам подполковник за несколько минут до этого ушел оттуда. По данным Сандалова, Магасумову предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Дело расследуется Главным военным следственным управлением СК России. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что в деле есть явка с повинной другого офицера, который якобы признался, что именно он случайно выстрелил в девушку из своего пистолета. Магасумов просит вернуть его в зону СВО, а за его голову ВСУ назначили награду в 75 тысяч долларов, утверждает Хинштейн.
https://ria.ru/20231102/obvinyaemyy-1907066217.html
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происшествия, россия, луганск, луганская народная республика, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Луганск, Луганская Народная Республика, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Героя России Магасумова, обвиняемого в убийстве, оставили под стражей

Суд в Ростове оставил под стражей Героя РФ Магасумова, обвиняемого в убийстве

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗале заседаний в суде
Зале заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Зале заседаний в суде. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя – РИА Новости. Южный окружной военный суд в пятницу не удовлетворил жалобу защиты Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки, и оставил его под стражей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Луганский гарнизонный военный суд 11 октября санкционировал арест Магасумова, а позже продлил срок содержания под стражей до 3 января 2024 года. Защита подала жалобу, которую в пятницу рассмотрел Южный окружной военный суд. Обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из ЛНР.
Мужчина, обвиняемый в убийстве пенсионерки в Нижегородской области. 2 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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2 ноября, 22:20
Магасумов напомнил суду, что он боевой офицер. "Я с первого дня находился на территории проведения СВО и неоднократно выполнял поставленные задачи, а сейчас следователь говорит, что я склонен убежать или влиять на свидетелей. Как так?", - сказал он.
Прокурор, в свою очередь, сообщил, что считает решение суда первой инстанции законным, обоснованным и мотивированным.
«
"Постановление Луганского гарнизонного военного суда от 11 октября 2023 года об избрании Магасумову меры пресечения в виде заключения под стражу... оставить без изменения, апелляционные жалобы защитников - без удовлетворения", - сказал судья.
Как сообщал РИА Новости адвокат обвиняемого Алексей Сандалов, следствие считает, что в августе Магасумов с сослуживцем познакомились с двумя девушками в кафе "Панорама" в Луганске. Позже они вышли на улицу и пришли на площадку с лавочками, где "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" Магасумов застрелил одну из девушек. По версии защиты, курок случайно спустил сослуживец Магасумова, проверяя патроны в пистолете, а сам подполковник за несколько минут до этого ушел оттуда.
По данным Сандалова, Магасумову предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Дело расследуется Главным военным следственным управлением СК России.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что в деле есть явка с повинной другого офицера, который якобы признался, что именно он случайно выстрелил в девушку из своего пистолета. Магасумов просит вернуть его в зону СВО, а за его голову ВСУ назначили награду в 75 тысяч долларов, утверждает Хинштейн.
Наручники на двери в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве матери
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ПроисшествияРоссияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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