https://ria.ru/20231110/obsuzhdenie-1908551186.html

Кисида и глава Генштаба США обсудили усиление военных связей России и Китая

Кисида и глава Генштаба США обсудили усиление военных связей России и Китая - РИА Новости, 10.11.2023

Кисида и глава Генштаба США обсудили усиление военных связей России и Китая

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и находящийся с визитом в Токио глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун обсудили вопросы роста... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T06:26

2023-11-10T06:26

2023-11-10T15:43

россия

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япония

сша

фумио кисида

олег бурмистров

александр мацегора

оон

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ТОКИО, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и находящийся с визитом в Токио глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун обсудили вопросы роста военного сотрудничества России и Китая "в непосредственной близости к Японии", а также региональную повестку и ракетно-ядерную программу Северной Кореи, сообщил МИД Японии. "Стороны обменялись мнениями по сотрудничеству Японии и США в области безопасности и обороны для укрепления возможностей альянса по сдерживанию и реагированию в свете растущей напряженности в сфере безопасности в регионе, включая усилившуюся ядерную и ракетную активность Северной Кореи, попытки одностороннего изменения Китаем статус-кво силовым путем и усиление военного сотрудничества между КНР и РФ в непосредственной близости к Японии, а также передачу вооружений между Россией и Северной Кореей", — говорится в документе МИД Японии.Разговор продолжался десять минут. В ходе него Кисида заявил о намерении Японии вместе с США работать над обеспечением мира и стабильности в регионе, включая укрепление обороноспособности Японии. В ответ генерал Браун заявил, что США будут укреплять сотрудничество с Японией на фоне беспрецедентного согласования стратегий двух стран для достижения "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".В Кремле ранее заявляли, что не комментируют сообщения о якобы поставках вооружения из КНДР в РФ: таких было много, они беспочвенные; КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета Безопасности ООН. КНДР также не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.

https://ria.ru/20231108/kitay-1908110862.html

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россия, в мире, япония, сша, фумио кисида, олег бурмистров, александр мацегора, оон