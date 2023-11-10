Пушилин назвал необходимым скорее прекратить обстрелы Донецка из Авдеевки
Пушилин: ВС России делают все, чтобы прекратить обстрелы Донецка из Авдеевки
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24" о необходимости в кратчайшие сроки прекратить украинские обстрелы Донецка из Авдеевки, Вооруженные силы России сейчас делают все необходимое в этом направлении.
"Мы видим, что противник, как только наступают определенные неудачи на фронте, начинает отыгрываться на гражданском населении. Поэтому единственная возможность сейчас не допустить обстрелов наших городов и районов - это не дать физической возможности это делать противнику. Соответственно, это отодвинуть на должное расстояние. К сожалению, из районов Авдеевки противник имеет возможность применять артиллерийское вооружение для обстрелов Донецка, Ясиноватой, Макеевки. Конечно же, это нужно в кратчайшие сроки прекратить", - сказал Пушилин. По его словам, для этого сейчас "делается все возможное" со стороны Вооруженных сил России.
Что касается последнего обстрела Донецка, глава региона заявил, что это "очередное военное преступление со стороны украинского режима". "Было задействовано высокоточное вооружение. А я напомню, что все высокоточное оружие задействуется по тем или иным целям на нашей территории по согласованию с западными странами, в частности - с США. Поэтому здесь Соединенные Штаты абсолютные соучастники данного преступления", - подчеркнул Пушилин.
Украинские военные во вторник нанесли массированный ракетный обстрел центрального Ворошиловского района Донецка. Прямые попадания пришлись в здания гражданской инфраструктуры. Погибли 6 человек, пострадали под 60.