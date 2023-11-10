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ЦАХАЛ обстреливает больницы на Западном берегу, заявили "Врачи без границ" - РИА Новости, 10.11.2023
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11:40 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/obstrely-1908602414.html
ЦАХАЛ обстреливает больницы на Западном берегу, заявили "Врачи без границ"
ЦАХАЛ обстреливает больницы на Западном берегу, заявили "Врачи без границ" - РИА Новости, 10.11.2023
ЦАХАЛ обстреливает больницы на Западном берегу, заявили "Врачи без границ"
Израильские солдаты открывают огонь по входам в больницы на Западном берегу реки Иордан, препятствуют приему пациентов медучреждениями, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T11:40
2023-11-10T11:40
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
врачи без границ
западный берег реки иордан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906440541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1328f3c47bc618fb535f5304af26fe02.jpg
ЖЕНЕВА, 10 ноя - РИА Новости. Израильские солдаты открывают огонь по входам в больницы на Западном берегу реки Иордан, препятствуют приему пациентов медучреждениями, говорится в заявлении международной некоммерческой гуманитарной организации "Врачи без границ". "В среду вечером солдат открыл огонь по отделению неотложной помощи больницы, попав в стену на виду у наших коллег, которые стояли снаружи. Вчера (в четверг - ред.) наша команда стала свидетелем того, как израильские солдаты открыли огонь по входу в больницу, причем пули попали в стену прямо над дверью", - сообщила организация в своем аккаунте в соцсети X. Также указывается, что в четверг израильские военные машины блокировали въезд автомобилей скорой помощи в больницы, вынуждая их направлять пациентов в больницы, расположенные дальше. "Больницы не являются мишенями и должны оставаться безопасными местами. Не должно создаваться препятствий для оказания медицинской помощи. Мы призываем израильских военных прекратить обстрел больниц и не позволять своим военным машинам блокировать доступ машин скорой помощи и медицинского персонала к медицинским учреждениям", - заявляют "Врачи без границ". Всемирная организация здравоохранения ещё 2 ноября зафиксировала 218 нападений на медицинские объекты с 7 октября на палестинских территориях, включая Газу, и 19 - в Израиле. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/izrail-1908592579.html
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израиль
западный берег реки иордан
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, врачи без границ, западный берег реки иордан
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Врачи без границ, Западный берег реки Иордан
ЦАХАЛ обстреливает больницы на Западном берегу, заявили "Врачи без границ"

"Врачи без границ": израильские военные обстреливают больницы на Западном берегу

© AP Photo / Francisco SecoИзраильские военнослужащие на границе с сектором Газа
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 ноя - РИА Новости. Израильские солдаты открывают огонь по входам в больницы на Западном берегу реки Иордан, препятствуют приему пациентов медучреждениями, говорится в заявлении международной некоммерческой гуманитарной организации "Врачи без границ".
"В среду вечером солдат открыл огонь по отделению неотложной помощи больницы, попав в стену на виду у наших коллег, которые стояли снаружи. Вчера (в четверг - ред.) наша команда стала свидетелем того, как израильские солдаты открыли огонь по входу в больницу, причем пули попали в стену прямо над дверью", - сообщила организация в своем аккаунте в соцсети X.
Также указывается, что в четверг израильские военные машины блокировали въезд автомобилей скорой помощи в больницы, вынуждая их направлять пациентов в больницы, расположенные дальше.
"Больницы не являются мишенями и должны оставаться безопасными местами. Не должно создаваться препятствий для оказания медицинской помощи. Мы призываем израильских военных прекратить обстрел больниц и не позволять своим военным машинам блокировать доступ машин скорой помощи и медицинского персонала к медицинским учреждениям", - заявляют "Врачи без границ".
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10:59
Всемирная организация здравоохранения ещё 2 ноября зафиксировала 218 нападений на медицинские объекты с 7 октября на палестинских территориях, включая Газу, и 19 - в Израиле.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,8 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
08:00
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВрачи без границЗападный берег реки Иордан
 
 
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