Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/obstrel-1908716674.html
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка - РИА Новости, 10.11.2023
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка
Энергоснабжение нарушено после обстрела села Ломаковка в Брянской области, поврежден дом и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:54
2023-11-10T16:54
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788050317_0:37:960:577_1920x0_80_0_0_42ca2a7ffefb9fcef097b816f3d5699a.jpg
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Энергоснабжение нарушено после обстрела села Ломаковка в Брянской области, поврежден дом и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Сегодня ВСУ совершили обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение, хозпостройки еще двух домовладений, автомобиль, нарушено энергоснабжение", – написал губернатор. Глава региона добавил, что на месте обстрела работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20231110/obstrel-1908632569.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788050317_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_fbcbd7083ef35ca3de13c01177c30ee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка

ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка, нарушено энергоснабжение

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Энергоснабжение нарушено после обстрела села Ломаковка в Брянской области, поврежден дом и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Сегодня ВСУ совершили обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение, хозпостройки еще двух домовладений, автомобиль, нарушено энергоснабжение", – написал губернатор.
Глава региона добавил, что на месте обстрела работают оперативные и экстренные службы.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
12:55
 
ПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала