https://ria.ru/20231110/obstrel-1908716674.html
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка - РИА Новости, 10.11.2023
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка
Энергоснабжение нарушено после обстрела села Ломаковка в Брянской области, поврежден дом и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:54
2023-11-10T16:54
2023-11-10T16:54
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Энергоснабжение нарушено после обстрела села Ломаковка в Брянской области, поврежден дом и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Сегодня ВСУ совершили обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение, хозпостройки еще двух домовладений, автомобиль, нарушено энергоснабжение", – написал губернатор. Глава региона добавил, что на месте обстрела работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20231110/obstrel-1908632569.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка
ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка, нарушено энергоснабжение