https://ria.ru/20231110/obstrel-1908716674.html

ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка

ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка - РИА Новости, 10.11.2023

ВСУ обстреляли брянское село Ломаковка

Энергоснабжение нарушено после обстрела села Ломаковка в Брянской области, поврежден дом и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:54

2023-11-10T16:54

2023-11-10T16:54

происшествия

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Энергоснабжение нарушено после обстрела села Ломаковка в Брянской области, поврежден дом и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Сегодня ВСУ совершили обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение, хозпостройки еще двух домовладений, автомобиль, нарушено энергоснабжение", – написал губернатор. Глава региона добавил, что на месте обстрела работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20231110/obstrel-1908632569.html

брянская область

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Дарья Буймова

происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины