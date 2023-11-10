https://ria.ru/20231110/neft-1908550613.html

Россия поставила в Бразилию рекордную партию нефти

Россия поставила в Бразилию рекордную партию нефти - РИА Новости, 10.11.2023

Россия поставила в Бразилию рекордную партию нефти

Россия в октябре экспортировала в Бразилию рекордную партию сырой нефти — 207 тысяч тонн на 133 миллиона долларов — и вошла в тройку крупнейших поставщиков в... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T06:11

2023-11-10T06:11

2023-11-10T10:47

экономика

бразилия

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россия в октябре экспортировала в Бразилию рекордную партию сырой нефти — 207 тысяч тонн на 133 миллиона долларов — и вошла в тройку крупнейших поставщиков в этой стране по итогам месяца, следует из анализа РИА Новости данных статслужбы этой латиноамериканской страны.Бразилия в начале осени после двухлетнего перерыва возобновила закупки нефти у России, а в октябре объем импорта вырос в 2,5 раза — до 207,4 тысячи тонн, или примерно 1,5 миллиона баррелей. Стоимость партии также резко увеличилась — в 2,8 раза, до 133,25 миллиона долларов.Октябрьская поставка нефти как по объему, так и по стоимости стала самой крупной как минимум с 1997 года — более ранней статистики в открытом доступе нет. До этого рекордный объем нефти Бразилия закупила в мае 2002 года на уровне 139,8 тысячи тонн (миллион баррелей), а по стоимости предыдущий максимум был в июне 2010 года в 86,2 миллиона долларов.Это позволило России стать в прошлом месяце третьим крупнейшим поставщиком нефти в Бразилию. Впереди только США (346 миллионов долларов) и соседняя Гайана (187 миллионов долларов). В пятерку также входят Алжир (112 миллионов долларов) и Саудовская Аравия (98 миллионов долларов).С начала года Бразилия приобрела российской нефти на 181 миллион долларов, что делает Москву 11-м крупнейшим поставщиком этого сырья. Основными продавцами нефти в южноамериканскую страну в 2023 году стали Саудовская Аравия (1,5 миллиарда долларов), США (1,4 миллиарда долларов) и Алжир (1,3 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20231011/pshenitsa-1901906863.html

https://ria.ru/20231108/gaza-1908063525.html

бразилия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, бразилия, россия, сша