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Россия поставила в Бразилию рекордную партию нефти - РИА Новости, 10.11.2023
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06:11 10.11.2023 (обновлено: 10:47 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/neft-1908550613.html
Россия поставила в Бразилию рекордную партию нефти
Россия поставила в Бразилию рекордную партию нефти - РИА Новости, 10.11.2023
Россия поставила в Бразилию рекордную партию нефти
Россия в октябре экспортировала в Бразилию рекордную партию сырой нефти — 207 тысяч тонн на 133 миллиона долларов — и вошла в тройку крупнейших поставщиков в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T06:11
2023-11-10T10:47
экономика
бразилия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россия в октябре экспортировала в Бразилию рекордную партию сырой нефти — 207 тысяч тонн на 133 миллиона долларов — и вошла в тройку крупнейших поставщиков в этой стране по итогам месяца, следует из анализа РИА Новости данных статслужбы этой латиноамериканской страны.Бразилия в начале осени после двухлетнего перерыва возобновила закупки нефти у России, а в октябре объем импорта вырос в 2,5 раза — до 207,4 тысячи тонн, или примерно 1,5 миллиона баррелей. Стоимость партии также резко увеличилась — в 2,8 раза, до 133,25 миллиона долларов.Октябрьская поставка нефти как по объему, так и по стоимости стала самой крупной как минимум с 1997 года — более ранней статистики в открытом доступе нет. До этого рекордный объем нефти Бразилия закупила в мае 2002 года на уровне 139,8 тысячи тонн (миллион баррелей), а по стоимости предыдущий максимум был в июне 2010 года в 86,2 миллиона долларов.Это позволило России стать в прошлом месяце третьим крупнейшим поставщиком нефти в Бразилию. Впереди только США (346 миллионов долларов) и соседняя Гайана (187 миллионов долларов). В пятерку также входят Алжир (112 миллионов долларов) и Саудовская Аравия (98 миллионов долларов).С начала года Бразилия приобрела российской нефти на 181 миллион долларов, что делает Москву 11-м крупнейшим поставщиком этого сырья. Основными продавцами нефти в южноамериканскую страну в 2023 году стали Саудовская Аравия (1,5 миллиарда долларов), США (1,4 миллиарда долларов) и Алжир (1,3 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20231011/pshenitsa-1901906863.html
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экономика, бразилия, россия, сша
Экономика, Бразилия, Россия, США
Россия поставила в Бразилию рекордную партию нефти

Россия в октябре поставила в Бразилию нефть на рекордные 133 миллиона долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россия в октябре экспортировала в Бразилию рекордную партию сырой нефти — 207 тысяч тонн на 133 миллиона долларов — и вошла в тройку крупнейших поставщиков в этой стране по итогам месяца, следует из анализа РИА Новости данных статслужбы этой латиноамериканской страны.
Бразилия в начале осени после двухлетнего перерыва возобновила закупки нефти у России, а в октябре объем импорта вырос в 2,5 раза — до 207,4 тысячи тонн, или примерно 1,5 миллиона баррелей. Стоимость партии также резко увеличилась — в 2,8 раза, до 133,25 миллиона долларов.
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Октябрьская поставка нефти как по объему, так и по стоимости стала самой крупной как минимум с 1997 года — более ранней статистики в открытом доступе нет. До этого рекордный объем нефти Бразилия закупила в мае 2002 года на уровне 139,8 тысячи тонн (миллион баррелей), а по стоимости предыдущий максимум был в июне 2010 года в 86,2 миллиона долларов.
Это позволило России стать в прошлом месяце третьим крупнейшим поставщиком нефти в Бразилию. Впереди только США (346 миллионов долларов) и соседняя Гайана (187 миллионов долларов). В пятерку также входят Алжир (112 миллионов долларов) и Саудовская Аравия (98 миллионов долларов).
С начала года Бразилия приобрела российской нефти на 181 миллион долларов, что делает Москву 11-м крупнейшим поставщиком этого сырья. Основными продавцами нефти в южноамериканскую страну в 2023 году стали Саудовская Аравия (1,5 миллиарда долларов), США (1,4 миллиарда долларов) и Алжир (1,3 миллиарда долларов).
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