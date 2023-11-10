https://ria.ru/20231110/naznachenie-1908787133.html

Чеченское управление ФСБ возглавил Дмитрий Кечкин

Чеченское управление ФСБ возглавил Дмитрий Кечкин - РИА Новости, 10.11.2023

Чеченское управление ФСБ возглавил Дмитрий Кечкин

Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T22:39

2023-11-10T22:39

2023-11-10T22:39

россия

рамзан кадыров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 10 ноя – РИА Новости. Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин. В пятницу его мне представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков. Мы обсудили пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности", — написал он.Кечкин ранее возглавлял управление ФСБ Ингушетии. Кадыров выразил уверенность, что под его руководством значительно повысится эффективность ведомства, и вместе с тем выйдет на более качественный уровень взаимодействие с местными правоохранительными органами и органами власти. "Со своей стороны окажем все необходимое содействие. Также я поблагодарил возглавлявшего до последнего времени УФСБ РФ по ЧР Игоря Кочнева за проделанную в республике плодотворную работу", — добавил глава региона.

https://ria.ru/20231108/chechnya-1908186014.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рамзан кадыров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чеченская республика (чечня)