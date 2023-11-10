https://ria.ru/20231110/naznachenie-1908787133.html
Чеченское управление ФСБ возглавил Дмитрий Кечкин
Чеченское управление ФСБ возглавил Дмитрий Кечкин - РИА Новости, 10.11.2023
Чеченское управление ФСБ возглавил Дмитрий Кечкин
Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T22:39
2023-11-10T22:39
2023-11-10T22:39
россия
рамзан кадыров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 10 ноя – РИА Новости. Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин. В пятницу его мне представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков. Мы обсудили пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности", — написал он.Кечкин ранее возглавлял управление ФСБ Ингушетии. Кадыров выразил уверенность, что под его руководством значительно повысится эффективность ведомства, и вместе с тем выйдет на более качественный уровень взаимодействие с местными правоохранительными органами и органами власти. "Со своей стороны окажем все необходимое содействие. Также я поблагодарил возглавлявшего до последнего времени УФСБ РФ по ЧР Игоря Кочнева за проделанную в республике плодотворную работу", — добавил глава региона.
https://ria.ru/20231108/chechnya-1908186014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рамзан кадыров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чеченская республика (чечня)
Россия, Рамзан Кадыров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Чеченская республика (Чечня)
Чеченское управление ФСБ возглавил Дмитрий Кечкин
Кадыров сообщил о назначении Дмитрия Кечкина главой Управление ФСБ по Чечне