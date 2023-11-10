https://ria.ru/20231110/narkoklinika-1908680266.html

Источник: в Москве проверят наркоклинику, в которой погибли пациенты

Источник: в Москве проверят наркоклинику, в которой погибли пациенты - РИА Новости, 10.11.2023

Источник: в Москве проверят наркоклинику, в которой погибли пациенты

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку после гибели двух пациентов в наркологической клинике в столице, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T15:02

2023-11-10T15:02

2023-11-10T15:02

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку после гибели двух пациентов в наркологической клинике в столице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, из Росздравназдора в следственные органы поступили материалы по факту гибели двух человек в частной наркологической клинике. "В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов изучают необходимую документация. Кроме того, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской для установления точной причины смерти пациентов", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231110/bashkiriya-1908594388.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва