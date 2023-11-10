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Источник: в Москве проверят наркоклинику, в которой погибли пациенты - РИА Новости, 10.11.2023
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15:02 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/narkoklinika-1908680266.html
Источник: в Москве проверят наркоклинику, в которой погибли пациенты
Источник: в Москве проверят наркоклинику, в которой погибли пациенты - РИА Новости, 10.11.2023
Источник: в Москве проверят наркоклинику, в которой погибли пациенты
Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку после гибели двух пациентов в наркологической клинике в столице, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:02
2023-11-10T15:02
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку после гибели двух пациентов в наркологической клинике в столице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, из Росздравназдора в следственные органы поступили материалы по факту гибели двух человек в частной наркологической клинике. "В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов изучают необходимую документация. Кроме того, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской для установления точной причины смерти пациентов", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Источник: в Москве проверят наркоклинику, в которой погибли пациенты

Источник: в Москве проверят наркоклинику, в которой погибли два пациента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку после гибели двух пациентов в наркологической клинике в столице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, из Росздравназдора в следственные органы поступили материалы по факту гибели двух человек в частной наркологической клинике.
«
"В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов изучают необходимую документация. Кроме того, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской для установления точной причины смерти пациентов", - сказал собеседник агентства.
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