https://ria.ru/20231110/myatezh-1908701523.html

Пленный боец ВСУ: мобилизованным не дают оружие НАТО из опасений мятежа

Пленный боец ВСУ: мобилизованным не дают оружие НАТО из опасений мятежа - РИА Новости, 10.11.2023

Пленный боец ВСУ: мобилизованным не дают оружие НАТО из опасений мятежа

Бригады ВСУ, где служат много призванных по мобилизации, не получают вооружения и техники стран НАТО, так как украинское командование и власти опасаются их... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:11

2023-11-10T16:11

2023-11-10T17:20

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ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Бригады ВСУ, где служат много призванных по мобилизации, не получают вооружения и техники стран НАТО, так как украинское командование и власти опасаются их мятежа, рассказал журналистам попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич. "Натовского оружия вообще нет. Говорили, что нам привезли натовское оружие, но никто его не видел. В интернете также показывают: "Вот, нам НАТО выдала это, это и это". <…> Они нам не выдают натовское оружие, потому что мы можем пойти против них, против Киева", — рассказал пленный.По словам Кузьмича, речь идет о частях и соединениях, в которых большое количество мобилизованных военнослужащих. Это связано с негативным отношением к власти среди личного состава, так как военных часто обманывают о ходе боевых действий. "Хотят некоторые бригады пойти на Киев. Это (вранье. — Прим. ред.) уже надоедает каждому солдату, который видит одно, а ему в очи показывают другое. Они боятся давать натовскую технику, оружие", — заключил пленный.На Украине введен режим военного положения, выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231110/vsu-1908586295.html

https://ria.ru/20231106/ukraine-1907753516.html

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в мире, украина, киев, нато, вооруженные силы украины