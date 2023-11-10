https://ria.ru/20231110/most-1908622407.html

В Подмосковье обрушился пролет моста через реку Пахра

В Подмосковье обрушился пролет моста через реку Пахра - РИА Новости, 10.11.2023

В Подмосковье обрушился пролет моста через реку Пахра

В Московской области обрушился пролет моста через реку Пахра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:32

2023-11-10T12:32

2023-11-10T15:30

происшествия

московская область (подмосковье)

подольск

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Московской области обрушился пролет моста через реку Пахра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение пролета моста через реку Пахра под Подольском", — сказал собеседник агентства.По его словам, вместе с пролетом с моста упала легковая автомашина. Пострадавшую женщину-водителя доставили в местную больницу.

https://ria.ru/20230529/most-1874943838.html

московская область (подмосковье)

подольск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), подольск