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В Подмосковье обрушился пролет моста через реку Пахра - РИА Новости, 10.11.2023
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12:32 10.11.2023 (обновлено: 15:30 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/most-1908622407.html
В Подмосковье обрушился пролет моста через реку Пахра
В Подмосковье обрушился пролет моста через реку Пахра - РИА Новости, 10.11.2023
В Подмосковье обрушился пролет моста через реку Пахра
В Московской области обрушился пролет моста через реку Пахра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:32
2023-11-10T15:30
происшествия
московская область (подмосковье)
подольск
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Московской области обрушился пролет моста через реку Пахра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение пролета моста через реку Пахра под Подольском", — сказал собеседник агентства.По его словам, вместе с пролетом с моста упала легковая автомашина. Пострадавшую женщину-водителя доставили в местную больницу.
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московская область (подмосковье)
подольск
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происшествия, московская область (подмосковье), подольск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Подольск
В Подмосковье обрушился пролет моста через реку Пахра

В Подмосковье при обрушении пролета моста через реку Пахра пострадала женщина

© Фото очевидцаМост через реку Пахра, обрушившийся в Подмосковье. 10 ноября 2023 года
Мост через реку Пахра, обрушившийся в Подмосковье. 10 ноября 2023 года
© Фото очевидца
Мост через реку Пахра, обрушившийся в Подмосковье. 10 ноября 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Московской области обрушился пролет моста через реку Пахра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло обрушение пролета моста через реку Пахра под Подольском", — сказал собеседник агентства.
По его словам, вместе с пролетом с моста упала легковая автомашина.
Пострадавшую женщину-водителя доставили в местную больницу.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Подольск
 
 
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