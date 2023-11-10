https://ria.ru/20231110/most-1908622407.html
В Подмосковье обрушился пролет моста через реку Пахра
В Подмосковье обрушился пролет моста через реку Пахра - РИА Новости, 10.11.2023
В Подмосковье обрушился пролет моста через реку Пахра
В Московской области обрушился пролет моста через реку Пахра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:32
2023-11-10T12:32
2023-11-10T15:30
происшествия
московская область (подмосковье)
подольск
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Московской области обрушился пролет моста через реку Пахра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение пролета моста через реку Пахра под Подольском", — сказал собеседник агентства.По его словам, вместе с пролетом с моста упала легковая автомашина. Пострадавшую женщину-водителя доставили в местную больницу.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), подольск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Подольск
В Подмосковье обрушился пролет моста через реку Пахра
В Подмосковье при обрушении пролета моста через реку Пахра пострадала женщина
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Московской области обрушился пролет моста через реку Пахра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло обрушение пролета моста через реку Пахра под Подольском", — сказал собеседник агентства.
По его словам, вместе с пролетом с моста упала легковая автомашина.
Пострадавшую женщину-водителя доставили в местную больницу.
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