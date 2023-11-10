https://ria.ru/20231110/moshennichestvo-1908560479.html

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 10.11.2023

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества

ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества, в которой для звонков используются приложения онлайн-площадок для объявлений, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T09:12

2023-11-10T09:12

2023-11-10T16:05

общество

втб

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества, в которой для звонков используются приложения онлайн-площадок для объявлений, сообщила пресс-служба банка.Там отметили, что такие сервисы скрывают реальные номера пользователей в целях безопасности, однако с зарегистрированными пользователями можно связаться через интерфейс сайта или приложения."Теперь злоумышленники используют этот функционал для выманивания средств. Собеседник, получая входящий вызов из знакомого приложения, считает, что к нему обращаются в связи с его объявлением, и не подозревает обман", — рассказали в банке. Диалог мошенника с потенциальной жертвой строится по стандартным сценариям, указали в ВТБ. Один из них предполагает многоходовую комбинацию, цель которой — сначала вызвать у собеседника сомнение в сохранности его денег, а затем организовать их "спасение". На первом этапе злоумышленник предлагает продавцу из объявления перевести задаток или сразу оплатить товар — переводом на банковскую карту. Для этого он запрашивает ее реквизиты, обычно это номер карты. Мошенник вычисляет, какой банк ее выпустил, и вводит данные на странице доступа к онлайн-банку. Далее злоумышленник, используя функцию восстановления пароля, пытается получить доступ уже к личному кабинету — пользователю приходит код доступа, а в это время мошенник "забалтывает" продавца и просит его назвать код из СМС, якобы для подтверждения перечисления задатка. На этом моменте общение с жертвой прекращается, но обманщики не спешат снимать деньги — пока только оценивают ее финансовое положение благодаря информации в онлайн-банке.На следующем этапе к схеме подключается сообщник. Это может произойти и через несколько дней. Он представляется сотрудником службы безопасности банка или силовых ведомств и сообщает, что в учетной записи клиента происходят подозрительные операции, кто-то пытается получить доступ к его средствам или со счета пытаются снять деньги, спрашивая, не было ли в последнее время подозрительных звонков, связанных с банковскими переводами. При этом зачастую внимание продавца акцентируют на площадках объявлений. Когда он вспоминает случай с задатком, на другом конце провода предлагают "спасти" средства с помощью "безопасного счета" или специального, нового приложения. Пользователь соглашается и переводит средства, после чего мошенники исчезают, заключили в ВТБ.

https://ria.ru/20231103/kriptobirzha-1907082151.html

https://ria.ru/20231102/aferisty-1906868541.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, втб