https://ria.ru/20231110/mladenets-1908558495.html

У найденного в мусороприемнике в Москве младенца не нашли грубых патологий

У найденного в мусороприемнике в Москве младенца не нашли грубых патологий - РИА Новости, 10.11.2023

У найденного в мусороприемнике в Москве младенца не нашли грубых патологий

У ребенка, найденного в мусороприемнике в многоэтажке на востоке Москвы, признаки переохлаждения, грубых патологий не выявлено, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T08:52

2023-11-10T08:52

2023-11-10T10:36

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. У ребенка, найденного в мусороприемнике в многоэтажке на востоке Москвы, признаки переохлаждения, грубых патологий не выявлено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ранее детский омбудсмен столицы сообщила о том, что в одном из жилых домов на Вешняковской улице женщина родила ребенка, после чего поместила его в ковш мусороприемника и закрыла. Ярославская отмечала, что ребенок жив и находится в безопасности, ему оказывается необходимая медицинская помощь. "У ребенка признаки переохлаждения и небольшие ссадины. Грубой патологии не выявлено", - рассказала агентству уполномоченный по правам ребенка в Москве.

https://ria.ru/20230905/otravlenie-1894267587.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, ольга ярославская