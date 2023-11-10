https://ria.ru/20231110/mladenets-1908558495.html
У найденного в мусороприемнике в Москве младенца не нашли грубых патологий
У найденного в мусороприемнике в Москве младенца не нашли грубых патологий - РИА Новости, 10.11.2023
У найденного в мусороприемнике в Москве младенца не нашли грубых патологий
У ребенка, найденного в мусороприемнике в многоэтажке на востоке Москвы, признаки переохлаждения, грубых патологий не выявлено, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T08:52
2023-11-10T08:52
2023-11-10T10:36
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. У ребенка, найденного в мусороприемнике в многоэтажке на востоке Москвы, признаки переохлаждения, грубых патологий не выявлено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ранее детский омбудсмен столицы сообщила о том, что в одном из жилых домов на Вешняковской улице женщина родила ребенка, после чего поместила его в ковш мусороприемника и закрыла. Ярославская отмечала, что ребенок жив и находится в безопасности, ему оказывается необходимая медицинская помощь. "У ребенка признаки переохлаждения и небольшие ссадины. Грубой патологии не выявлено", - рассказала агентству уполномоченный по правам ребенка в Москве.
https://ria.ru/20230905/otravlenie-1894267587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
У найденного в мусороприемнике в Москве младенца не нашли грубых патологий
У найденного в мусороприемнике в Москве младенца выявили признаки переохлаждения
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. У ребенка, найденного в мусороприемнике в многоэтажке на востоке Москвы, признаки переохлаждения, грубых патологий не выявлено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее детский омбудсмен столицы сообщила о том, что в одном из жилых домов на Вешняковской улице женщина родила ребенка, после чего поместила его в ковш мусороприемника и закрыла. Ярославская отмечала, что ребенок жив и находится в безопасности, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
"У ребенка признаки переохлаждения и небольшие ссадины. Грубой патологии не выявлено", - рассказала агентству уполномоченный по правам ребенка в Москве
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