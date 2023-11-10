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Орбиту МКС подняли на 2,5 километра перед прибытием "Прогресса МС-25" - РИА Новости, 10.11.2023
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00:37 10.11.2023 (обновлено: 00:42 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/mks-1908536439.html
Орбиту МКС подняли на 2,5 километра перед прибытием "Прогресса МС-25"
Орбиту МКС подняли на 2,5 километра перед прибытием "Прогресса МС-25" - РИА Новости, 10.11.2023
Орбиту МКС подняли на 2,5 километра перед прибытием "Прогресса МС-25"
Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 2,5 километра перед прибытием нового грузового корабля "Прогресс МС-25", сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T00:37
2023-11-10T00:42
роскосмос
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 2,5 километра перед прибытием нового грузового корабля "Прогресс МС-25", сообщили в "Роскосмосе"."Перед прибытием нового грузовика "Прогресс МС-25" нужно скорректировать орбиту Международной космической станции... Сегодня в 00.11 включились двигатели "Прогресса МС-24", проработали 905,7 секунд и выдали импульс величиной 1,43 м/c. После манёвра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,5 километра и составила 417,98 километра над поверхностью Земли", - говорится в сообщении.
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роскосмос
Роскосмос
Орбиту МКС подняли на 2,5 километра перед прибытием "Прогресса МС-25"

Орбиту МКС подняли на 2,5 километра перед прибытием корабля "Прогресс МС-25"

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 2,5 километра перед прибытием нового грузового корабля "Прогресс МС-25", сообщили в "Роскосмосе".
"Перед прибытием нового грузовика "Прогресс МС-25" нужно скорректировать орбиту Международной космической станции... Сегодня в 00.11 включились двигатели "Прогресса МС-24", проработали 905,7 секунд и выдали импульс величиной 1,43 м/c. После манёвра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,5 километра и составила 417,98 километра над поверхностью Земли", - говорится в сообщении.
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