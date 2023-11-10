https://ria.ru/20231110/miting-1908743800.html
В центре Токио прошли демонстрация и митинг в поддержку Палестины
В центре Токио прошли демонстрация и митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 10.11.2023
В центре Токио прошли демонстрация и митинг в поддержку Палестины
Четырехтысячный митинг и демонстрация в поддержку Палестины прошли в центре Токио, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:53
2023-11-10T17:53
2023-11-10T18:03
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ТОКИО, 10 ноя - РИА Новости. Четырехтысячный митинг и демонстрация в поддержку Палестины прошли в центре Токио, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Несмотря на холодный моросящий дождь, на площади перед университетом ООН в центре Токио собрался многочисленный и многонациональный митинг. Площадь не смогла вместить всех участников и митинг выплеснулся на тротуар. В центре площади из свечей выложили символ мира и слово GAZA. Собравшиеся держали лозунги: "Остановить геноцид в Газе!", "Не убивайте детей Газы!", "Америка, не вмешивайся! Остановим резню в Газе! Стоп геноциду!". Среди участников корреспондент РИА Новости увидела главу Социалистической партии Японии Мидзухо Фукусимы. На митинге прозвучали призывы: "Позор США, позор Израилю, свободу Палестине!", "Мир Палестине сейчас же!". "Мы не рассчитывали, что в такую погоду вечером в пятницу придет так много людей. По нашим подсчетам собралось 4 тысячи человек", - сказал корреспонденту РИА Новости представитель секретариата, объединившего различные общественные движения ради этой акции, Кэн Такэда. "То, что мы видим по телевидению - это 10% от того, что там происходит сейчас. То, что там происходит, похоже на фильмы о Второй Мировой войне. Предыдущие семь агрессий на Газу за последние два десятилетия - это ничто по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Это геноцид. Мы все спрашиваем: "Когда это закончится?", я здесь, чтобы сказать: "Это должно закончится сейчас!", - сказала представленная организаторами как представительница Газы женщина. Затем демонстрация из участников митинга прошла по центру Токио в районе Сибуя. Примечательно, что ее поддерживали прохожие, которые останавливались, подхватывали лозунги, аплодировали. Также среди демонстрантов были буддийские монахи, традиционно выступающем за мир.
https://ria.ru/20231109/demonstranty-1908479321.html
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Митинг в поддержку Палестины в центре Токио
Митинг в поддержку Палестины в центре Токио
2023-11-10T17:53
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в мире, токио, оон, палестина, япония, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Токио, ООН, Палестина, Япония, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В центре Токио прошли демонстрация и митинг в поддержку Палестины
В Токио прошли четырехтысячный митинг и демонстрация в поддержку Палестины