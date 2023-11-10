https://ria.ru/20231110/miting-1908743800.html

В центре Токио прошли демонстрация и митинг в поддержку Палестины

В центре Токио прошли демонстрация и митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 10.11.2023

В центре Токио прошли демонстрация и митинг в поддержку Палестины

Четырехтысячный митинг и демонстрация в поддержку Палестины прошли в центре Токио, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:53

2023-11-10T17:53

2023-11-10T18:03

в мире

токио

оон

палестина

япония

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908745730_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f32b8b6bddcf917ad5cf379012c836d3.jpg

ТОКИО, 10 ноя - РИА Новости. Четырехтысячный митинг и демонстрация в поддержку Палестины прошли в центре Токио, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Несмотря на холодный моросящий дождь, на площади перед университетом ООН в центре Токио собрался многочисленный и многонациональный митинг. Площадь не смогла вместить всех участников и митинг выплеснулся на тротуар. В центре площади из свечей выложили символ мира и слово GAZA. Собравшиеся держали лозунги: "Остановить геноцид в Газе!", "Не убивайте детей Газы!", "Америка, не вмешивайся! Остановим резню в Газе! Стоп геноциду!". Среди участников корреспондент РИА Новости увидела главу Социалистической партии Японии Мидзухо Фукусимы. На митинге прозвучали призывы: "Позор США, позор Израилю, свободу Палестине!", "Мир Палестине сейчас же!". "Мы не рассчитывали, что в такую погоду вечером в пятницу придет так много людей. По нашим подсчетам собралось 4 тысячи человек", - сказал корреспонденту РИА Новости представитель секретариата, объединившего различные общественные движения ради этой акции, Кэн Такэда. "То, что мы видим по телевидению - это 10% от того, что там происходит сейчас. То, что там происходит, похоже на фильмы о Второй Мировой войне. Предыдущие семь агрессий на Газу за последние два десятилетия - это ничто по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Это геноцид. Мы все спрашиваем: "Когда это закончится?", я здесь, чтобы сказать: "Это должно закончится сейчас!", - сказала представленная организаторами как представительница Газы женщина. Затем демонстрация из участников митинга прошла по центру Токио в районе Сибуя. Примечательно, что ее поддерживали прохожие, которые останавливались, подхватывали лозунги, аплодировали. Также среди демонстрантов были буддийские монахи, традиционно выступающем за мир.

https://ria.ru/20231109/demonstranty-1908479321.html

https://ria.ru/20231110/protest-1908542253.html

токио

палестина

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в поддержку Палестины в центре Токио Митинг в поддержку Палестины в центре Токио 2023-11-10T17:53 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, токио, оон, палестина, япония, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году