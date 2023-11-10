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В Вашингтоне проходит новая акция с призывом прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 10.11.2023
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00:58 10.11.2023 (обновлено: 11:27 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/miting-1908538420.html
В Вашингтоне проходит новая акция с призывом прекратить огонь в Газе
В Вашингтоне проходит новая акция с призывом прекратить огонь в Газе - РИА Новости, 10.11.2023
В Вашингтоне проходит новая акция с призывом прекратить огонь в Газе
Очередной пропалестинский митинг проходит в американской столице, на этот раз несколько десятков активистов бастуют возле здания госдепартамента, передает... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T00:58
2023-11-10T11:27
израиль
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Очередной пропалестинский митинг проходит в американской столице, на этот раз несколько десятков активистов бастуют возле здания госдепартамента, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас десятки манифестантов рассредоточились возле входов в здание ведомства и призывают к прекращению огня в секторе Газа. Дождь в Вашингтоне активистам особо не помешал: некоторые поспешили спрятаться под навес, но большая часть продолжила акцию. Многие протестующие пришли с флагами Палестины, а кто-то - в арафатках. На сегодняшней акции также есть уже ставшие привычными плакаты - к примеру, с требованиями остановить оккупацию анклава и прекратить огонь. Кроме того, активисты призывают госсекретаря США Блинкена уйти в отставку. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231029/miting-1905995547.html
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израиль, россия, вашингтон (штат), владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Вашингтоне проходит новая акция с призывом прекратить огонь в Газе

В Вашингтоне проходит пропалестинский митинг с призывом прекратить огонь в Газе

© Фото : Michael Galant/XПропалестинский митинг возле здания Госдепартамента США в Вашингтоне. 10 ноября 2023
Пропалестинский митинг возле здания Госдепартамента США в Вашингтоне. 10 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Michael Galant/X
Пропалестинский митинг возле здания Госдепартамента США в Вашингтоне. 10 ноября 2023
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Очередной пропалестинский митинг проходит в американской столице, на этот раз несколько десятков активистов бастуют возле здания госдепартамента, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас десятки манифестантов рассредоточились возле входов в здание ведомства и призывают к прекращению огня в секторе Газа. Дождь в Вашингтоне активистам особо не помешал: некоторые поспешили спрятаться под навес, но большая часть продолжила акцию.
Марш в поддержку Палестины прошел по центру Афин
В Афинах прошел многотысячный митинг в поддержку Палестины
29 октября, 17:18
Многие протестующие пришли с флагами Палестины, а кто-то - в арафатках. На сегодняшней акции также есть уже ставшие привычными плакаты - к примеру, с требованиями остановить оккупацию анклава и прекратить огонь. Кроме того, активисты призывают госсекретаря США Блинкена уйти в отставку.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,5 тысячи, пострадали более 26 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Полиция в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В Калифорнии еврея убили ударом по голове после спора на митинге
7 ноября, 18:39
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Митинг в Тель-Авиве против отправки гуманитарной помощи в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Семьи заложников митингуют в Тель-Авиве, требуя не пускать помощь в Газу
3 ноября, 17:38
 
ИзраильРоссияВашингтон (штат)Владимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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