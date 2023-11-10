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Самоходные минометы ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/minomety-1908547239.html
Самоходные минометы ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ
Самоходные минометы ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
Самоходные минометы ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ
Самоходные минометы "Нона-СВК" Центрального военного округа уничтожили технику и личный состав украинских войск под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T05:06
2023-11-10T05:06
россия
красный лиман
центральный военный округ
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Самоходные минометы "Нона-СВК" Центрального военного округа уничтожили технику и личный состав украинских войск под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны России. "Действуя в составе огневого взвода, расчеты "Нона-СВК" горного соединения ЦВО прибыли на огневую позицию и, проведя привязку к местности, беглым огнем поразили мобильную группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции. &lt;…&gt; Также уничтожили легкую колесную технику и группу подвоза боеприпасов противника", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что огонь велся во взаимодействии с операторами беспилотной авиации
https://ria.ru/20231110/punkt-1908546860.html
россия
красный лиман
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россия, красный лиман, центральный военный округ, вооруженные силы украины
Россия, Красный Лиман, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Самоходные минометы ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ

Минометы "Нона-СВК" уничтожили под Красным Лиманом технику и личный состав ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Самоходные минометы "Нона-СВК" Центрального военного округа уничтожили технику и личный состав украинских войск под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны России.
"Действуя в составе огневого взвода, расчеты "Нона-СВК" горного соединения ЦВО прибыли на огневую позицию и, проведя привязку к местности, беглым огнем поразили мобильную группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции. <…> Также уничтожили легкую колесную технику и группу подвоза боеприпасов противника", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Российские силы поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ
05:03
В ведомстве уточнили, что огонь велся во взаимодействии с операторами беспилотной авиации
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасный ЛиманЦентральный военный округВооруженные силы Украины
 
 
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