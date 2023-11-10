https://ria.ru/20231110/minomety-1908547239.html

Самоходные минометы ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ

Самоходные минометы ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023

Самоходные минометы ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ

Самоходные минометы "Нона-СВК" Центрального военного округа уничтожили технику и личный состав украинских войск под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T05:06

2023-11-10T05:06

2023-11-10T05:06

россия

красный лиман

центральный военный округ

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Самоходные минометы "Нона-СВК" Центрального военного округа уничтожили технику и личный состав украинских войск под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны России. "Действуя в составе огневого взвода, расчеты "Нона-СВК" горного соединения ЦВО прибыли на огневую позицию и, проведя привязку к местности, беглым огнем поразили мобильную группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции. <…> Также уничтожили легкую колесную технику и группу подвоза боеприпасов противника", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что огонь велся во взаимодействии с операторами беспилотной авиации

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россия

красный лиман

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россия, красный лиман, центральный военный округ, вооруженные силы украины