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Самоходные минометы ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ
Самоходные минометы ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ - РИА Новости, 10.11.2023
Самоходные минометы ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ
Самоходные минометы "Нона-СВК" Центрального военного округа уничтожили технику и личный состав украинских войск под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T05:06
2023-11-10T05:06
2023-11-10T05:06
россия
красный лиман
центральный военный округ
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Самоходные минометы "Нона-СВК" Центрального военного округа уничтожили технику и личный состав украинских войск под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны России. "Действуя в составе огневого взвода, расчеты "Нона-СВК" горного соединения ЦВО прибыли на огневую позицию и, проведя привязку к местности, беглым огнем поразили мобильную группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции. <…> Также уничтожили легкую колесную технику и группу подвоза боеприпасов противника", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что огонь велся во взаимодействии с операторами беспилотной авиации
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россия, красный лиман, центральный военный округ, вооруженные силы украины
Россия, Красный Лиман, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Самоходные минометы ЦВО уничтожили под Красным Лиманом технику и солдат ВСУ
Минометы "Нона-СВК" уничтожили под Красным Лиманом технику и личный состав ВСУ