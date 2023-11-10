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На Замоскворецкой линии московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 10.11.2023
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16:04 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/metro-1908699275.html
На Замоскворецкой линии московского метро человек упал на пути
На Замоскворецкой линии московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 10.11.2023
На Замоскворецкой линии московского метро человек упал на пути
Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T16:04
2023-11-10T16:04
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231026/metro-1905287251.html
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москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
На Замоскворецкой линии московского метро человек упал на пути

Интервалы поездов на Замоскворецкой линии метро выросли из-за человека на пути

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры на станции "Автозаводская" Замоскворецкой линии московского метро
Пассажиры на станции Автозаводская Замоскворецкой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пассажиры на станции "Автозаводская" Замоскворецкой линии московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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