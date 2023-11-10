https://ria.ru/20231110/metro-1908699275.html

На Замоскворецкой линии московского метро человек упал на пути

На Замоскворецкой линии московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 10.11.2023

На Замоскворецкой линии московского метро человек упал на пути

Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T16:04

2023-11-10T16:04

2023-11-10T16:04

москва

московский метрополитен

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870712334_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_429a243e6d3739da578cd497014796a5.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231026/metro-1905287251.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, московский метрополитен, происшествия