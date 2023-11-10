https://ria.ru/20231110/medpomosch-1908722512.html
Экипажу и пассажиру аварийного Ан-2 на Чукотке окажут первичную медпомощь
Экипажу и пассажиру аварийного Ан-2 на Чукотке окажут первичную медпомощь - РИА Новости, 10.11.2023
Экипажу и пассажиру аварийного Ан-2 на Чукотке окажут первичную медпомощь
Экипажу и пассажиру самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку на Чукотке, окажут первичную медпомощь в артели, куда их сейчас везут, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T17:12
2023-11-10T17:12
2023-11-10T17:12
происшествия
чукотка
певек
полярный
владислав кузнецов
ан-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Экипажу и пассажиру самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку на Чукотке, окажут первичную медпомощь в артели, куда их сейчас везут, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в телеграм-канале. Ан-2 с пассажиром и двумя членами экипажа на борту в пятницу перестал выходить на связь во время маршрута Певек - Полярный – Певек, на место последних координат отправились спасатели на вертолете и вездеходе, но из-за непогоды вертолет пришлось отозвать. В конце концов самолет нашли - все трое находившихся на борту получили травмы, но выжили. Капитан пошел пешком для поиска места связи. Позже его нашли сотрудники артели. Его, пассажира и второго пилота повезли в артель, сообщали РИА Новости в ООО "Артель старателей "Полярная". По данным МЧС, состояние капитала самолета тяжелое. "На базе артели им будет оказана первичная медицинская помощь. Поручил организовать консультации со специалистами окружной больницы. При первой же возможности, как только позволит погода, организуем санрейс", - написал Кузнецов.
https://ria.ru/20231110/an-2-1908661027.html
чукотка
певек
полярный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка, певек, полярный, владислав кузнецов, ан-2
Происшествия, Чукотка, Певек, Полярный, Владислав Кузнецов, Ан-2
Экипажу и пассажиру аварийного Ан-2 на Чукотке окажут первичную медпомощь
Экипажу и пассажиру аварийного Ан-2 на Чукотке окажут первичную помощь в артели