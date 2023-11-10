https://ria.ru/20231110/medpomosch-1908722512.html

Экипажу и пассажиру аварийного Ан-2 на Чукотке окажут первичную медпомощь

Экипажу и пассажиру аварийного Ан-2 на Чукотке окажут первичную медпомощь - РИА Новости, 10.11.2023

Экипажу и пассажиру аварийного Ан-2 на Чукотке окажут первичную медпомощь

Экипажу и пассажиру самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку на Чукотке, окажут первичную медпомощь в артели, куда их сейчас везут, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T17:12

2023-11-10T17:12

2023-11-10T17:12

происшествия

чукотка

певек

полярный

владислав кузнецов

ан-2

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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Экипажу и пассажиру самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку на Чукотке, окажут первичную медпомощь в артели, куда их сейчас везут, сообщил губернатор Владислав Кузнецов в телеграм-канале. Ан-2 с пассажиром и двумя членами экипажа на борту в пятницу перестал выходить на связь во время маршрута Певек - Полярный – Певек, на место последних координат отправились спасатели на вертолете и вездеходе, но из-за непогоды вертолет пришлось отозвать. В конце концов самолет нашли - все трое находившихся на борту получили травмы, но выжили. Капитан пошел пешком для поиска места связи. Позже его нашли сотрудники артели. Его, пассажира и второго пилота повезли в артель, сообщали РИА Новости в ООО "Артель старателей "Полярная". По данным МЧС, состояние капитала самолета тяжелое. "На базе артели им будет оказана первичная медицинская помощь. Поручил организовать консультации со специалистами окружной больницы. При первой же возможности, как только позволит погода, организуем санрейс", - написал Кузнецов.

https://ria.ru/20231110/an-2-1908661027.html

чукотка

певек

полярный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, чукотка, певек, полярный, владислав кузнецов, ан-2