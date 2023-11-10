https://ria.ru/20231110/mayakovskiy-1908655950.html
Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты
Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты - РИА Новости, 10.11.2023
Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты
Маяковский - главный поэт-выдумщик XX века. В его произведениях 3000 новых слов, и каждое из них придумано по строгой системе, чтобы выразить эмоцию, которую невозможно передать обычными словами. Рассказываем, как Маяковский придумывал новые слова и как перестал это делать, осознав, что аудитория, до которой он хотел достучаться, не понимает его.
2023-11-10T14:00
2023-11-10T14:00
2023-11-10T14:00
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Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты
Маяковский - главный поэт-выдумщик XX века. В его произведениях 3000 новых слов, и каждое из них придумано по строгой системе, чтобы выразить эмоцию, которую невозможно передать обычными словами. Рассказываем, как Маяковский придумывал новые слова и как перестал это делать, осознав, что аудитория, до которой он хотел достучаться, не понимает его.
audio/mpeg
Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты
Маяковский - главный поэт-выдумщик XX века. В его произведениях 3000 новых слов, и каждое из них придумано по строгой системе, чтобы выразить эмоцию, которую невозможно передать обычными словами. Рассказываем, как Маяковский придумывал новые слова и как перестал это делать, осознав, что аудитория, до которой он хотел достучаться, не понимает его.
audio/mpeg
Об этом нам рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького и один из главных специалистов современности по творчеству Маяковского Вера Николаевна Терехина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты
Маяковский - главный поэт-выдумщик XX века. В его произведениях 3000 новых слов, и каждое из них придумано по строгой системе, чтобы выразить эмоцию, которую невозможно передать обычными словами. Рассказываем, как Маяковский придумывал новые слова и как перестал это делать, осознав, что аудитория, до которой он хотел достучаться, не понимает его.