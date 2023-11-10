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Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты - РИА Новости, 10.11.2023
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14:00 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/mayakovskiy-1908655950.html
Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты
Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты - РИА Новости, 10.11.2023
Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты
Маяковский - главный поэт-выдумщик XX века. В его произведениях 3000 новых слов, и каждое из них придумано по строгой системе, чтобы выразить эмоцию, которую невозможно передать обычными словами. Рассказываем, как Маяковский придумывал новые слова и как перестал это делать, осознав, что аудитория, до которой он хотел достучаться, не понимает его.
2023-11-10T14:00
2023-11-10T14:00
как это по-русски
владимир маяковский
государственный музей в.в. маяковского
литература
эрих мария ремарк
владимир ленин (владимир ульянов)
джон толкин
джон леннон
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Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты
Маяковский - главный поэт-выдумщик XX века. В его произведениях 3000 новых слов, и каждое из них придумано по строгой системе, чтобы выразить эмоцию, которую невозможно передать обычными словами. Рассказываем, как Маяковский придумывал новые слова и как перестал это делать, осознав, что аудитория, до которой он хотел достучаться, не понимает его.
audio/mpeg
Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты
Маяковский - главный поэт-выдумщик XX века. В его произведениях 3000 новых слов, и каждое из них придумано по строгой системе, чтобы выразить эмоцию, которую невозможно передать обычными словами. Рассказываем, как Маяковский придумывал новые слова и как перестал это делать, осознав, что аудитория, до которой он хотел достучаться, не понимает его.
audio/mpeg
Об этом нам рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького и один из главных специалистов современности по творчеству Маяковского Вера Николаевна Терехина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир маяковский, государственный музей в.в. маяковского, литература, эрих мария ремарк, владимир ленин (владимир ульянов), джон толкин, джон леннон, the beatles, велимир хлебников, авангард, ссср, аудио
Как это по-русски, Владимир Маяковский, Государственный музей В.В. Маяковского, Литература, Эрих Мария Ремарк, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Джон Толкин, Джон Леннон, The Beatles, Велимир Хлебников, Авангард, СССР
Как это по-русски

Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты

Как это по-русски
Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты
14:00
Читать ria.ru в
Маяковский - главный поэт-выдумщик XX века. В его произведениях 3000 новых слов, и каждое из них придумано по строгой системе, чтобы выразить эмоцию, которую невозможно передать обычными словами. Рассказываем, как Маяковский придумывал новые слова и как перестал это делать, осознав, что аудитория, до которой он хотел достучаться, не понимает его.
Об этом нам рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького и один из главных специалистов современности по творчеству Маяковского Вера Николаевна Терехина.
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Автор эпизода: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиВладимир МаяковскийГосударственный музей В.В. МаяковскогоЛитератураЭрих Мария РемаркВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Джон ТолкинДжон ЛеннонThe BeatlesВелимир ХлебниковАвангардСССР
 
 
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