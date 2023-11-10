https://ria.ru/20231110/mayakovskiy-1908655950.html

Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты

Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты - РИА Новости, 10.11.2023

Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты

Маяковский - главный поэт-выдумщик XX века. В его произведениях 3000 новых слов, и каждое из них придумано по строгой системе, чтобы выразить эмоцию, которую невозможно передать обычными словами. Рассказываем, как Маяковский придумывал новые слова и как перестал это делать, осознав, что аудитория, до которой он хотел достучаться, не понимает его.

2023-11-10T14:00

2023-11-10T14:00

2023-11-10T14:00

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Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты Маяковский - главный поэт-выдумщик XX века. В его произведениях 3000 новых слов, и каждое из них придумано по строгой системе, чтобы выразить эмоцию, которую невозможно передать обычными словами. Рассказываем, как Маяковский придумывал новые слова и как перестал это делать, осознав, что аудитория, до которой он хотел достучаться, не понимает его. audio/mpeg

Вне правил: как Маяковский придумывал слова и почему прекратил эксперименты Маяковский - главный поэт-выдумщик XX века. В его произведениях 3000 новых слов, и каждое из них придумано по строгой системе, чтобы выразить эмоцию, которую невозможно передать обычными словами. Рассказываем, как Маяковский придумывал новые слова и как перестал это делать, осознав, что аудитория, до которой он хотел достучаться, не понимает его. audio/mpeg

Об этом нам рассказала доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького и один из главных специалистов современности по творчеству Маяковского Вера Николаевна Терехина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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