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Конституционный суд Киргизии запретил использование матчества - РИА Новости, 10.11.2023
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19:34 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/matchestvo-1908766853.html
Конституционный суд Киргизии запретил использование матчества
Конституционный суд Киргизии запретил использование матчества - РИА Новости, 10.11.2023
Конституционный суд Киргизии запретил использование матчества
Конституционный суд Киргизии запретил использование матчества, отменив свое же принятое ранее решение, соответствующий документ опубликован на сайте суда. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T19:34
2023-11-10T19:34
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БИШКЕК, 10 ноя - РИА Новости. Конституционный суд Киргизии запретил использование матчества, отменив свое же принятое ранее решение, соответствующий документ опубликован на сайте суда. В конце июня 2023 года Конституционным судом было принято решение, согласно которому в исключительных случаях совершеннолетний гражданин Киргизии в официальных документах имел право сменить свое отчество на матчество. "Данная позиция суда вызвала широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества в целом как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа. С учетом сложившихся обстоятельств, председателем Конституционного суда Осконбаевым Э.Ж. 11 октября 2023 года было внесено на рассмотрение Конституционного суда представление о пересмотре решения от 30 июня 2023 года в части, касающейся института матронима", - говорится в опубликованном на сайте документе. Согласно тексту документа, развитие ситуации после принятия решения о введении матчества "свидетельствует о крайне негативном отношении общества к предлагаемым изменениям высокого порядка социальной реальности и идет вразрез общественным устоям, что подрывает авторитет Конституционного суда и степень доверия общества к конституционному правосудию". После рассмотрения представления председателя Конституционный суд принял решение "исключить пункт 6 мотивировочной части и пункт 2 резолютивной части решения Конституционного суда Кыргызской Республики от 30 июня 2023 года (о матчестве - ред.)". "Решение о внесении данных изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня опубликования", - уточняется в документе.
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Киргизия, В мире
Конституционный суд Киргизии запретил использование матчества

Конституционный суд Киргизии запретил менять отчество на матчество

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкБишкек
Бишкек - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 10 ноя - РИА Новости. Конституционный суд Киргизии запретил использование матчества, отменив свое же принятое ранее решение, соответствующий документ опубликован на сайте суда.
В конце июня 2023 года Конституционным судом было принято решение, согласно которому в исключительных случаях совершеннолетний гражданин Киргизии в официальных документах имел право сменить свое отчество на матчество.
"Данная позиция суда вызвала широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества в целом как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа. С учетом сложившихся обстоятельств, председателем Конституционного суда Осконбаевым Э.Ж. 11 октября 2023 года было внесено на рассмотрение Конституционного суда представление о пересмотре решения от 30 июня 2023 года в части, касающейся института матронима", - говорится в опубликованном на сайте документе.
Согласно тексту документа, развитие ситуации после принятия решения о введении матчества "свидетельствует о крайне негативном отношении общества к предлагаемым изменениям высокого порядка социальной реальности и идет вразрез общественным устоям, что подрывает авторитет Конституционного суда и степень доверия общества к конституционному правосудию". После рассмотрения представления председателя Конституционный суд принял решение "исключить пункт 6 мотивировочной части и пункт 2 резолютивной части решения Конституционного суда Кыргызской Республики от 30 июня 2023 года (о матчестве - ред.)".
"Решение о внесении данных изменений окончательное и обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня опубликования", - уточняется в документе.
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