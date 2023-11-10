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В Амстердаме тысячи человек выйдут на климатический марш с участием Тунберг - РИА Новости, 10.11.2023
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14:27 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/marsh-1908670492.html
В Амстердаме тысячи человек выйдут на климатический марш с участием Тунберг
В Амстердаме тысячи человек выйдут на климатический марш с участием Тунберг - РИА Новости, 10.11.2023
В Амстердаме тысячи человек выйдут на климатический марш с участием Тунберг
Мэрия Амстердама сообщила, что ожидает участия десятков тысяч человек на климатическом марше в воскресенье, где выступит шведская экоактивистка Грета Тунберг. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:27
2023-11-10T14:27
в мире
амстердам
грета тунберг
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ГААГА, 10 ноя - РИА Новости. Мэрия Амстердама сообщила, что ожидает участия десятков тысяч человек на климатическом марше в воскресенье, где выступит шведская экоактивистка Грета Тунберг. Это будет крупнейшая климатическая акция в Европе за последнее время. "Амстердам по согласованию с полицией, GVB (муниципальным оператором общественного транспорта Амстердама) и NS (железнодорожным перевозчиком Нидерландов) примет дополнительные меры дорожного движения во время марша за климат и справедливость в воскресенье, 12 ноября. Ожидается, что в демонстрации примут участие несколько десятков тысяч человек", - говорится на сайте мэрии. Отмечается, что массовая демонстрация приведет к перебоям в движении транспорта в различных местах в центре и на юге Амстердама. В воскресенье GVB перенаправит ряд трамвайных и автобусных линий, а некоторые виды общественного транспорта, расположенные по маршруту шествия, будут временно отменены. Кроме того, количество поездов в Амстердам и из города будут увеличены. Акция протеста начнется на площади Дам в Амстердаме в воскресенье. Конечной точкой маршрута станет Музейная площадь. Мероприятие состоится в преддверии главного ежегодного климатического форума - COP28, который будет проведен в Дубае в конце ноября-начале декабря, хотя COP28 и не упоминается в повестке предстоящего марша. Как констатирует Межправительственная группа экспертов по изменению климата, самая авторитетная организация по климатическому треку, глобальная температура Земли за последние 50 лет растет быстрее, чем за любой другой период за последние 2 тысячи лет. Цель Парижского соглашения (2015 год, подписано 194 странами) - сдержать прирост глобальной средней температуры "намного ниже 2°" сверх доиндустриальных уровней и "приложить усилия" для ограничения роста 1,5°. Сейчас потеплело уже на 1,1-1,2°. При сохранении нынешних темпов, согласно многочисленным прогнозам, эта цель будет провалена, хотя окно возможностей еще остается.
https://ria.ru/20231017/aktsiya-1903379740.html
https://ria.ru/20231020/tunberg-1904194741.html
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в мире, амстердам, грета тунберг, европа, нидерланды
В мире, Амстердам, Грета Тунберг, Европа, Нидерланды
В Амстердаме тысячи человек выйдут на климатический марш с участием Тунберг

В Амстердаме тысячи человек собираются на климатический марш с участием Тунберг

© AFP 2023 / HENRY NICHOLLSЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS
Экоактивистка Грета Тунберг. Архивное фото
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ГААГА, 10 ноя - РИА Новости. Мэрия Амстердама сообщила, что ожидает участия десятков тысяч человек на климатическом марше в воскресенье, где выступит шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Это будет крупнейшая климатическая акция в Европе за последнее время.
Задержание экоактивистки Греты Тунберг в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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17 октября, 16:30
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"Амстердам по согласованию с полицией, GVB (муниципальным оператором общественного транспорта Амстердама) и NS (железнодорожным перевозчиком Нидерландов) примет дополнительные меры дорожного движения во время марша за климат и справедливость в воскресенье, 12 ноября. Ожидается, что в демонстрации примут участие несколько десятков тысяч человек", - говорится на сайте мэрии.
Отмечается, что массовая демонстрация приведет к перебоям в движении транспорта в различных местах в центре и на юге Амстердама.
В воскресенье GVB перенаправит ряд трамвайных и автобусных линий, а некоторые виды общественного транспорта, расположенные по маршруту шествия, будут временно отменены. Кроме того, количество поездов в Амстердам и из города будут увеличены.
Акция протеста начнется на площади Дам в Амстердаме в воскресенье. Конечной точкой маршрута станет Музейная площадь.
Мероприятие состоится в преддверии главного ежегодного климатического форума - COP28, который будет проведен в Дубае в конце ноября-начале декабря, хотя COP28 и не упоминается в повестке предстоящего марша.
Как констатирует Межправительственная группа экспертов по изменению климата, самая авторитетная организация по климатическому треку, глобальная температура Земли за последние 50 лет растет быстрее, чем за любой другой период за последние 2 тысячи лет.
Цель Парижского соглашения (2015 год, подписано 194 странами) - сдержать прирост глобальной средней температуры "намного ниже 2°" сверх доиндустриальных уровней и "приложить усилия" для ограничения роста 1,5°. Сейчас потеплело уже на 1,1-1,2°. При сохранении нынешних темпов, согласно многочисленным прогнозам, эта цель будет провалена, хотя окно возможностей еще остается.
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В миреАмстердамГрета ТунбергЕвропаНидерланды
 
 
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