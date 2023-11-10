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"День Д": солдат ВСУ заявил, что Россия одним маневром сорвала план Киева

"День Д": солдат ВСУ заявил, что Россия одним маневром сорвала план Киева - РИА Новости, 10.11.2023

"День Д": солдат ВСУ заявил, что Россия одним маневром сорвала план Киева

В начале украинского контрнаступления 6 июня ВСУ должны были нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако ВС России нарушили... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T07:13

2023-11-10T07:13

2023-11-10T12:27

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В начале украинского контрнаступления 6 июня ВСУ должны были нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако ВС России нарушили эти планы, заявил французской газете Figaro украинский штурмовик, назвавшийся Степаном."Шестого июня мы должны были переправиться через Днепр. Но русские знали о наших намерениях, они кое-что предприняли... и планы пришлось в спешном порядке менять. Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда", — заявил военнослужащий.По его словам, основной удар ВСУ должен был быть нанесен в Херсонской области, чтобы перекрыть доступ в Крым, однако действия России сорвали эти планы, приуроченные, как пояснил Степан, ко "Дню Д" — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году."Это должно было стать знаком для армии Зеленского, ориентированного на союз с Западом", — так штурмовик объяснил символичность провальных планов киевского режима.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, более 550 танков и почти 1900 различных бронемашин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, россия, херсонская область , владимир путин, вооруженные силы украины, нато