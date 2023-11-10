https://ria.ru/20231110/manevr-1908552053.html
"День Д": солдат ВСУ заявил, что Россия одним маневром сорвала план Киева
"День Д": солдат ВСУ заявил, что Россия одним маневром сорвала план Киева - РИА Новости, 10.11.2023
"День Д": солдат ВСУ заявил, что Россия одним маневром сорвала план Киева
В начале украинского контрнаступления 6 июня ВСУ должны были нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако ВС России нарушили... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T07:13
2023-11-10T07:13
2023-11-10T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
херсонская область
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В начале украинского контрнаступления 6 июня ВСУ должны были нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако ВС России нарушили эти планы, заявил французской газете Figaro украинский штурмовик, назвавшийся Степаном."Шестого июня мы должны были переправиться через Днепр. Но русские знали о наших намерениях, они кое-что предприняли... и планы пришлось в спешном порядке менять. Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда", — заявил военнослужащий.По его словам, основной удар ВСУ должен был быть нанесен в Херсонской области, чтобы перекрыть доступ в Крым, однако действия России сорвали эти планы, приуроченные, как пояснил Степан, ко "Дню Д" — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году."Это должно было стать знаком для армии Зеленского, ориентированного на союз с Западом", — так штурмовик объяснил символичность провальных планов киевского режима.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, более 550 танков и почти 1900 различных бронемашин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908548093.html
https://ria.ru/20231110/zelenskiy-1908550339.html
украина
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46c61c14137ca0d226b0f55f59d3dd4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, херсонская область , владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"День Д": солдат ВСУ заявил, что Россия одним маневром сорвала план Киева
Le Figaro: манёвр российской армии сорвал план контрнаступления ВСУ