Рейтинг@Mail.ru
В Малайзии политика впервые приговорили к ударам тростью за коррупцию - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/malayziya-1908611220.html
В Малайзии политика впервые приговорили к ударам тростью за коррупцию
В Малайзии политика впервые приговорили к ударам тростью за коррупцию - РИА Новости, 10.11.2023
В Малайзии политика впервые приговорили к ударам тростью за коррупцию
Суд Малайзии приговорил бывшего министра молодежи и спорта к семи годам тюремного заключения, денежной компенсации и двум ударам тростью по делу о коррупции,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:10
2023-11-10T12:10
малайзия
куала-лумпур
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905666053_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_5aab4e8f7890c10911be0455b44b16cb.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Суд Малайзии приговорил бывшего министра молодежи и спорта к семи годам тюремного заключения, денежной компенсации и двум ударам тростью по делу о коррупции, это первый в стране случай назначения телесного наказания политику, сообщает малайзийское агентство Bernama. Высокий суд Куала-Лумпура в четверг вынес приговор в отношении бывшего министра молодежи и спорта Малайзии 30-летнего Саеда Саддика Абдул Рахмана. Политику были предъявлены обвинения по ряду пунктов, среди которых злоупотребление доверием, незаконное присвоение имущества и отмывание денег. Помимо лишения свободы сроком на семь лет и штрафа в размере 10 миллионов малайзийских ринггитов (2,1 миллиона долларов), экс-премьер также приговорен к двум ударам тростью. Как отмечает издание, это первый случай в стране, когда политика приговаривают к телесному наказанию. Несмотря на заявления самого Саеда Саддика Абдул Рахмана о признании решения суда, он обсудит приговор со своим адвокатом и подаст апелляцию. Уточняется, что до окончательного решения суда за политиком сохраняется статус члена парламента. Коррупционный скандал разразился в начале 2020 года. Тогда, еще будучи министром молодежи и спорта во время правления оппозиционного "Альянса надежды" (Pakatan Harapan), Саед Саддик Абдул Рахман подстрекал к незаконному присвоению денег своего коллегу, которому были доверены государственные средства в размере 1 миллиона ринггитов (212 тысяч долларов). Другие обвинения в адрес бывшего министра касаются отмывания денег на общую сумму около 220 тысяч ринггитов (около 50 тысяч долларов). В 2020 году на фоне политического кризиса в Малайзии коалиция "Альянс надежды", состоящая из четырех оппозиционных партий, распалась. Тогда Саед Саддик Абдул Рахман создал собственную партию "Малазийский объединенный демократический альянс" (MUDA), ориентированную на молодежь. Он также является членом парламента от округа Муар южного штата Джохор. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Малайзии, наказание в виде ударов тростью запрещается применять только по отношению к женщинам, мужчинам старше 50 лет и приговоренным к смерти.
https://ria.ru/20200728/1575045018.html
https://ria.ru/20161102/1480544489.html
малайзия
куала-лумпур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905666053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_82a5c604009203ba1a1b623d3de75c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
малайзия, куала-лумпур, в мире
Малайзия, Куала-Лумпур, В мире
В Малайзии политика впервые приговорили к ударам тростью за коррупцию

Суд Малайзии приговорил политика к семи годам заключения и двум ударам тростью

© iStock.com / Rat0007Вид на башни Петронас в Куала-Лумпуре, Малайзия
Вид на башни Петронас в Куала-Лумпуре, Малайзия - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© iStock.com / Rat0007
Вид на башни Петронас в Куала-Лумпуре, Малайзия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Суд Малайзии приговорил бывшего министра молодежи и спорта к семи годам тюремного заключения, денежной компенсации и двум ударам тростью по делу о коррупции, это первый в стране случай назначения телесного наказания политику, сообщает малайзийское агентство Bernama.
Высокий суд Куала-Лумпура в четверг вынес приговор в отношении бывшего министра молодежи и спорта Малайзии 30-летнего Саеда Саддика Абдул Рахмана. Политику были предъявлены обвинения по ряду пунктов, среди которых злоупотребление доверием, незаконное присвоение имущества и отмывание денег. Помимо лишения свободы сроком на семь лет и штрафа в размере 10 миллионов малайзийских ринггитов (2,1 миллиона долларов), экс-премьер также приговорен к двум ударам тростью.
Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак на улице в Куала-Лумпуре в Малайзии. 10 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
В Малайзии суд приговорил экс-премьера к 12 годам тюрьмы
28 июля 2020, 14:14
Как отмечает издание, это первый случай в стране, когда политика приговаривают к телесному наказанию. Несмотря на заявления самого Саеда Саддика Абдул Рахмана о признании решения суда, он обсудит приговор со своим адвокатом и подаст апелляцию. Уточняется, что до окончательного решения суда за политиком сохраняется статус члена парламента.
Коррупционный скандал разразился в начале 2020 года. Тогда, еще будучи министром молодежи и спорта во время правления оппозиционного "Альянса надежды" (Pakatan Harapan), Саед Саддик Абдул Рахман подстрекал к незаконному присвоению денег своего коллегу, которому были доверены государственные средства в размере 1 миллиона ринггитов (212 тысяч долларов). Другие обвинения в адрес бывшего министра касаются отмывания денег на общую сумму около 220 тысяч ринггитов (около 50 тысяч долларов).
В 2020 году на фоне политического кризиса в Малайзии коалиция "Альянс надежды", состоящая из четырех оппозиционных партий, распалась. Тогда Саед Саддик Абдул Рахман создал собственную партию "Малазийский объединенный демократический альянс" (MUDA), ориентированную на молодежь. Он также является членом парламента от округа Муар южного штата Джохор.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Малайзии, наказание в виде ударов тростью запрещается применять только по отношению к женщинам, мужчинам старше 50 лет и приговоренным к смерти.
Вид на один из кварталов Тегерана - РИА Новости, 1920, 02.11.2016
Суд приговорил экс-прокурора Тегерана к 135 ударам плетью
2 ноября 2016, 16:03
 
МалайзияКуала-ЛумпурВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала