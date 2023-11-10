https://ria.ru/20231110/malayziya-1908611220.html
В Малайзии политика впервые приговорили к ударам тростью за коррупцию
В Малайзии политика впервые приговорили к ударам тростью за коррупцию - РИА Новости, 10.11.2023
В Малайзии политика впервые приговорили к ударам тростью за коррупцию
Суд Малайзии приговорил бывшего министра молодежи и спорта к семи годам тюремного заключения, денежной компенсации и двум ударам тростью по делу о коррупции,... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:10
2023-11-10T12:10
2023-11-10T12:10
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Суд Малайзии приговорил бывшего министра молодежи и спорта к семи годам тюремного заключения, денежной компенсации и двум ударам тростью по делу о коррупции, это первый в стране случай назначения телесного наказания политику, сообщает малайзийское агентство Bernama. Высокий суд Куала-Лумпура в четверг вынес приговор в отношении бывшего министра молодежи и спорта Малайзии 30-летнего Саеда Саддика Абдул Рахмана. Политику были предъявлены обвинения по ряду пунктов, среди которых злоупотребление доверием, незаконное присвоение имущества и отмывание денег. Помимо лишения свободы сроком на семь лет и штрафа в размере 10 миллионов малайзийских ринггитов (2,1 миллиона долларов), экс-премьер также приговорен к двум ударам тростью. Как отмечает издание, это первый случай в стране, когда политика приговаривают к телесному наказанию. Несмотря на заявления самого Саеда Саддика Абдул Рахмана о признании решения суда, он обсудит приговор со своим адвокатом и подаст апелляцию. Уточняется, что до окончательного решения суда за политиком сохраняется статус члена парламента. Коррупционный скандал разразился в начале 2020 года. Тогда, еще будучи министром молодежи и спорта во время правления оппозиционного "Альянса надежды" (Pakatan Harapan), Саед Саддик Абдул Рахман подстрекал к незаконному присвоению денег своего коллегу, которому были доверены государственные средства в размере 1 миллиона ринггитов (212 тысяч долларов). Другие обвинения в адрес бывшего министра касаются отмывания денег на общую сумму около 220 тысяч ринггитов (около 50 тысяч долларов). В 2020 году на фоне политического кризиса в Малайзии коалиция "Альянс надежды", состоящая из четырех оппозиционных партий, распалась. Тогда Саед Саддик Абдул Рахман создал собственную партию "Малазийский объединенный демократический альянс" (MUDA), ориентированную на молодежь. Он также является членом парламента от округа Муар южного штата Джохор. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Малайзии, наказание в виде ударов тростью запрещается применять только по отношению к женщинам, мужчинам старше 50 лет и приговоренным к смерти.
https://ria.ru/20200728/1575045018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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малайзия, куала-лумпур, в мире
Малайзия, Куала-Лумпур, В мире
В Малайзии политика впервые приговорили к ударам тростью за коррупцию
Суд Малайзии приговорил политика к семи годам заключения и двум ударам тростью
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Суд Малайзии приговорил бывшего министра молодежи и спорта к семи годам тюремного заключения, денежной компенсации и двум ударам тростью по делу о коррупции, это первый в стране случай назначения телесного наказания политику, сообщает малайзийское агентство Bernama
.
Высокий суд Куала-Лумпура
в четверг вынес приговор в отношении бывшего министра молодежи и спорта Малайзии 30-летнего Саеда Саддика Абдул Рахмана. Политику были предъявлены обвинения по ряду пунктов, среди которых злоупотребление доверием, незаконное присвоение имущества и отмывание денег. Помимо лишения свободы сроком на семь лет и штрафа в размере 10 миллионов малайзийских ринггитов (2,1 миллиона долларов), экс-премьер также приговорен к двум ударам тростью.
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Как отмечает издание, это первый случай в стране, когда политика приговаривают к телесному наказанию. Несмотря на заявления самого Саеда Саддика Абдул Рахмана о признании решения суда, он обсудит приговор со своим адвокатом и подаст апелляцию. Уточняется, что до окончательного решения суда за политиком сохраняется статус члена парламента.
Коррупционный скандал разразился в начале 2020 года. Тогда, еще будучи министром молодежи и спорта во время правления оппозиционного "Альянса надежды" (Pakatan Harapan), Саед Саддик Абдул Рахман подстрекал к незаконному присвоению денег своего коллегу, которому были доверены государственные средства в размере 1 миллиона ринггитов (212 тысяч долларов). Другие обвинения в адрес бывшего министра касаются отмывания денег на общую сумму около 220 тысяч ринггитов (около 50 тысяч долларов).
В 2020 году на фоне политического кризиса в Малайзии коалиция "Альянс надежды", состоящая из четырех оппозиционных партий, распалась. Тогда Саед Саддик Абдул Рахман создал собственную партию "Малазийский объединенный демократический альянс" (MUDA), ориентированную на молодежь. Он также является членом парламента от округа Муар южного штата Джохор.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Малайзии, наказание в виде ударов тростью запрещается применять только по отношению к женщинам, мужчинам старше 50 лет и приговоренным к смерти.
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