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Малайзия согласилась признавать все присуждаемые в России ученые степени - РИА Новости, 10.11.2023
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09:56 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/malayziya-1908574717.html
Малайзия согласилась признавать все присуждаемые в России ученые степени
Малайзия согласилась признавать все присуждаемые в России ученые степени - РИА Новости, 10.11.2023
Малайзия согласилась признавать все присуждаемые в России ученые степени
Министерство высшего образования Малайзии согласилось признавать все ученые степени, присуждаемые в России, заявил министр образования страны Мохамед Халед... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T09:56
2023-11-10T09:56
россия
малайзия
куала-лумпур
валерий фальков
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство высшего образования Малайзии согласилось признавать все ученые степени, присуждаемые в России, заявил министр образования страны Мохамед Халед Нордин по итогам встречи с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. Слова министра приводит малайзийское новостное агентство Bernama."Министерство высшего образования согласилось признавать все ученые степени, присуждаемые соответствующими органами РФ или Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки", - заявил он. По его данным, на этой неделе Малайзия и Россия подписали восемь меморандумов о взаимопонимании с участием высших учебных заведений обеих стран в целях укрепления и расширения сотрудничества в различных областях. Страны договорились о создании совместной исследовательской лаборатории при участии ВШЭ, повышении мобильности студентов, создании грантов и совместных академических и исследовательских программ, продвижении русского и малайского языков, а также передаче технологий. "Это сотрудничество в области образования будет способствовать дальнейшему расширению образовательных возможностей и содействию культурному обмену и изучению языков с упором на продвижение русского языка в Малайзии и малайского языка в России", - отметил малайзийский министр. Ранее правительство России сообщило, что впервые за четыре года в Куала-Лумпуре состоялось заседание совместной Российско-малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству во главе с Фальковым. Российская делегация пригласила участников обсуждения на ряд крупнейших мероприятий, которые состоятся в России в 2024 году, в частности на первый в истории международный мультиспортивный турнир "Игры будущего".
https://ria.ru/20231030/sotrudnichestvo-1906267406.html
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россия
малайзия
куала-лумпур
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россия, малайзия, куала-лумпур, валерий фальков, высшая школа экономики (вшэ), в мире
Россия, Малайзия, Куала-Лумпур, Валерий Фальков, Высшая школа экономики (ВШЭ), В мире
Малайзия согласилась признавать все присуждаемые в России ученые степени

Министерство образования Малайзии признает ученые степени, присуждаемые в России

© iStock.com / Edwin TanМалайзия
Малайзия - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© iStock.com / Edwin Tan
Малайзия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство высшего образования Малайзии согласилось признавать все ученые степени, присуждаемые в России, заявил министр образования страны Мохамед Халед Нордин по итогам встречи с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. Слова министра приводит малайзийское новостное агентство Bernama.
"Министерство высшего образования согласилось признавать все ученые степени, присуждаемые соответствующими органами РФ или Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки", - заявил он.
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По его данным, на этой неделе Малайзия и Россия подписали восемь меморандумов о взаимопонимании с участием высших учебных заведений обеих стран в целях укрепления и расширения сотрудничества в различных областях. Страны договорились о создании совместной исследовательской лаборатории при участии ВШЭ, повышении мобильности студентов, создании грантов и совместных академических и исследовательских программ, продвижении русского и малайского языков, а также передаче технологий.
"Это сотрудничество в области образования будет способствовать дальнейшему расширению образовательных возможностей и содействию культурному обмену и изучению языков с упором на продвижение русского языка в Малайзии и малайского языка в России", - отметил малайзийский министр.
Ранее правительство России сообщило, что впервые за четыре года в Куала-Лумпуре состоялось заседание совместной Российско-малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству во главе с Фальковым. Российская делегация пригласила участников обсуждения на ряд крупнейших мероприятий, которые состоятся в России в 2024 году, в частности на первый в истории международный мультиспортивный турнир "Игры будущего".
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