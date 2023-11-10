https://ria.ru/20231110/malayziya-1908574717.html

Малайзия согласилась признавать все присуждаемые в России ученые степени

Малайзия согласилась признавать все присуждаемые в России ученые степени - РИА Новости, 10.11.2023

Малайзия согласилась признавать все присуждаемые в России ученые степени

Министерство высшего образования Малайзии согласилось признавать все ученые степени, присуждаемые в России, заявил министр образования страны Мохамед Халед... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T09:56

2023-11-10T09:56

2023-11-10T09:56

россия

малайзия

куала-лумпур

валерий фальков

высшая школа экономики (вшэ)

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство высшего образования Малайзии согласилось признавать все ученые степени, присуждаемые в России, заявил министр образования страны Мохамед Халед Нордин по итогам встречи с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. Слова министра приводит малайзийское новостное агентство Bernama."Министерство высшего образования согласилось признавать все ученые степени, присуждаемые соответствующими органами РФ или Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки", - заявил он. По его данным, на этой неделе Малайзия и Россия подписали восемь меморандумов о взаимопонимании с участием высших учебных заведений обеих стран в целях укрепления и расширения сотрудничества в различных областях. Страны договорились о создании совместной исследовательской лаборатории при участии ВШЭ, повышении мобильности студентов, создании грантов и совместных академических и исследовательских программ, продвижении русского и малайского языков, а также передаче технологий. "Это сотрудничество в области образования будет способствовать дальнейшему расширению образовательных возможностей и содействию культурному обмену и изучению языков с упором на продвижение русского языка в Малайзии и малайского языка в России", - отметил малайзийский министр. Ранее правительство России сообщило, что впервые за четыре года в Куала-Лумпуре состоялось заседание совместной Российско-малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству во главе с Фальковым. Российская делегация пригласила участников обсуждения на ряд крупнейших мероприятий, которые состоятся в России в 2024 году, в частности на первый в истории международный мультиспортивный турнир "Игры будущего".

https://ria.ru/20231030/sotrudnichestvo-1906267406.html

https://ria.ru/20230615/malayziya-1878419589.html

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малайзия

куала-лумпур

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, малайзия, куала-лумпур, валерий фальков, высшая школа экономики (вшэ), в мире