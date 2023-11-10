Малайзия согласилась признавать все присуждаемые в России ученые степени
Министерство образования Малайзии признает ученые степени, присуждаемые в России
© iStock.com / Edwin TanМалайзия
© iStock.com / Edwin Tan
Малайзия. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министерство высшего образования Малайзии согласилось признавать все ученые степени, присуждаемые в России, заявил министр образования страны Мохамед Халед Нордин по итогам встречи с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. Слова министра приводит малайзийское новостное агентство Bernama.
"Министерство высшего образования согласилось признавать все ученые степени, присуждаемые соответствующими органами РФ или Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки", - заявил он.
По его данным, на этой неделе Малайзия и Россия подписали восемь меморандумов о взаимопонимании с участием высших учебных заведений обеих стран в целях укрепления и расширения сотрудничества в различных областях. Страны договорились о создании совместной исследовательской лаборатории при участии ВШЭ, повышении мобильности студентов, создании грантов и совместных академических и исследовательских программ, продвижении русского и малайского языков, а также передаче технологий.
"Это сотрудничество в области образования будет способствовать дальнейшему расширению образовательных возможностей и содействию культурному обмену и изучению языков с упором на продвижение русского языка в Малайзии и малайского языка в России", - отметил малайзийский министр.
Ранее правительство России сообщило, что впервые за четыре года в Куала-Лумпуре состоялось заседание совместной Российско-малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству во главе с Фальковым. Российская делегация пригласила участников обсуждения на ряд крупнейших мероприятий, которые состоятся в России в 2024 году, в частности на первый в истории международный мультиспортивный турнир "Игры будущего".