Рейтинг@Mail.ru
В Макеевке в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали три человека - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/makeevka-1908536529.html
В Макеевке в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали три человека
В Макеевке в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали три человека - РИА Новости, 10.11.2023
В Макеевке в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали три человека
Трое мирных жителей ранены в результате сброса боеприпаса в Макеевке с украинского беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T00:40
2023-11-10T00:40
специальная военная операция на украине
макеевка
советский район
сцкк
донецкая народная республика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в результате сброса боеприпаса в Макеевке с украинского беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 ноября по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): на железнодорожном переезде поселка шахты №21 в результате сброса ВОП с БПЛА ранены мужчины 1988, 1991 и 1992 года рождения", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Ранее оно сообщало, что украинские войска обстреляли Макеевку с применением беспилотника, сбросив один боеприпас.
https://ria.ru/20231107/donetsk-1907849859.html
макеевка
советский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
макеевка, советский район, сцкк, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Советский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, В мире
В Макеевке в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали три человека

СЦКК: в Макеевке при сбросе боеприпаса с беспилотника пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в результате сброса боеприпаса в Макеевке с украинского беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 ноября по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): на железнодорожном переезде поселка шахты №21 в результате сброса ВОП с БПЛА ранены мужчины 1988, 1991 и 1992 года рождения", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В Донецке женщина пострадала при обстреле ВСУ
7 ноября, 11:44
Ранее оно сообщало, что украинские войска обстреляли Макеевку с применением беспилотника, сбросив один боеприпас.
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаСоветский районСЦККДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала