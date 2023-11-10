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В Макеевке в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали три человека
В Макеевке в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали три человека - РИА Новости, 10.11.2023
В Макеевке в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали три человека
Трое мирных жителей ранены в результате сброса боеприпаса в Макеевке с украинского беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T00:40
2023-11-10T00:40
2023-11-10T00:40
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в результате сброса боеприпаса в Макеевке с украинского беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 ноября по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): на железнодорожном переезде поселка шахты №21 в результате сброса ВОП с БПЛА ранены мужчины 1988, 1991 и 1992 года рождения", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Ранее оно сообщало, что украинские войска обстреляли Макеевку с применением беспилотника, сбросив один боеприпас.
https://ria.ru/20231107/donetsk-1907849859.html
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макеевка, советский район, сцкк, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Советский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, В мире
В Макеевке в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали три человека
СЦКК: в Макеевке при сбросе боеприпаса с беспилотника пострадали три человека