https://ria.ru/20231110/makeevka-1908536529.html

В Макеевке в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали три человека

В Макеевке в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали три человека - РИА Новости, 10.11.2023

В Макеевке в результате сброса боеприпаса с БПЛА пострадали три человека

Трое мирных жителей ранены в результате сброса боеприпаса в Макеевке с украинского беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T00:40

2023-11-10T00:40

2023-11-10T00:40

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в результате сброса боеприпаса в Макеевке с украинского беспилотника, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 ноября по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): на железнодорожном переезде поселка шахты №21 в результате сброса ВОП с БПЛА ранены мужчины 1988, 1991 и 1992 года рождения", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Ранее оно сообщало, что украинские войска обстреляли Макеевку с применением беспилотника, сбросив один боеприпас.

https://ria.ru/20231107/donetsk-1907849859.html

макеевка

советский район

донецкая народная республика

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макеевка, советский район, сцкк, донецкая народная республика, в мире