https://ria.ru/20231110/leto-1908639345.html
Джаред Лето покорил один из высочайших небоскребов в мире
Джаред Лето покорил один из высочайших небоскребов в мире - РИА Новости, 10.11.2023
Джаред Лето покорил один из высочайших небоскребов в мире
Актер и музыкант Джаред Лето разместила на своей странице в Instagram* видео, на котором забирается на один из высочайших небоскребов в мире... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:41
2023-11-10T13:41
2023-11-10T19:11
шоубиз
новости шоу-бизнеса
нью-йорк (город)
лос-анджелес
джаред лето
знаменитости
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908647503_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_1c135c036f12aa310938af6d4a04e8c6.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Актер и музыкант Джаред Лето разместила на своей странице в Instagram* видео, на котором забирается на один из высочайших небоскребов в мире Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк, США). "Я должен быть честным, это было очень, очень тяжело. Это оказалось намного сложнее, чем я думал", — поделился исполнитель. Фронтмен Third Seconds to Mars сделал это, чтобы продвинуть концертный тур, приуроченный к выходу последнего альбома группы "It’s The End of The World But It’s a Beautiful Day".Как отмечают в The Independent, Лето стал первым человеком, который законно и официально взошел на Эмпайр-стейт-билдинг, поднявшись с 86 на 104 этаж. На восхождение ушло 20 минут. Как признался оскароносный актер, покорить знаменитую высотку, было его давней мечтой. "Мне нравится лазить по зданиям в городах", — рассказал Лето. — Это действительно весело".Рок-группа была основана в 1998 году Лето и его старшим братом Шенноном в Лос-Анджелесе. За время существования музыканты выпустили шесть студийных альбомов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20200317/1568720311.html
нью-йорк (город)
лос-анджелес
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908647503_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_705dbfd7a4d2e16ad1ea614df2b2c5ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, нью-йорк (город), лос-анджелес, джаред лето, знаменитости, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Джаред Лето, Знаменитости, Россия
Джаред Лето покорил один из высочайших небоскребов в мире
Джаред Лето забрался на Эмпайр-стейт-билдинг в поддержку нового альбома
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Актер и музыкант Джаред Лето разместила на своей странице в Instagram* видео, на котором забирается на один из высочайших небоскребов в мире Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк, США).
«
"Я должен быть честным, это было очень, очень тяжело. Это оказалось намного сложнее, чем я думал", — поделился исполнитель.
Фронтмен Third Seconds to Mars сделал это, чтобы продвинуть концертный тур, приуроченный к выходу последнего альбома группы "It’s The End of The World But It’s a Beautiful Day".
Как отмечают в The Independent, Лето стал
первым человеком, который законно и официально взошел на Эмпайр-стейт-билдинг, поднявшись с 86 на 104 этаж. На восхождение ушло 20 минут.
Как признался оскароносный актер, покорить знаменитую высотку, было его давней мечтой.
«
"Мне нравится лазить по зданиям в городах", — рассказал Лето. — Это действительно весело".
Рок-группа была основана в 1998 году Лето и его старшим братом Шенноном в Лос-Анджелесе
. За время существования музыканты выпустили шесть студийных альбомов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Джаред Лето вышел из пустыни и обнаружил пандемию коронавируса в мире