Джаред Лето покорил один из высочайших небоскребов в мире

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Актер и музыкант Джаред Лето разместила на своей странице в Instagram* видео, на котором забирается на один из высочайших небоскребов в мире Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк, США). "Я должен быть честным, это было очень, очень тяжело. Это оказалось намного сложнее, чем я думал", — поделился исполнитель. Фронтмен Third Seconds to Mars сделал это, чтобы продвинуть концертный тур, приуроченный к выходу последнего альбома группы "It’s The End of The World But It’s a Beautiful Day".Как отмечают в The Independent, Лето стал первым человеком, который законно и официально взошел на Эмпайр-стейт-билдинг, поднявшись с 86 на 104 этаж. На восхождение ушло 20 минут. Как признался оскароносный актер, покорить знаменитую высотку, было его давней мечтой. "Мне нравится лазить по зданиям в городах", — рассказал Лето. — Это действительно весело".Рок-группа была основана в 1998 году Лето и его старшим братом Шенноном в Лос-Анджелесе. За время существования музыканты выпустили шесть студийных альбомов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

