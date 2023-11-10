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Джаред Лето покорил один из высочайших небоскребов в мире - РИА Новости, 10.11.2023
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Шоубиз
 
13:41 10.11.2023 (обновлено: 19:11 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/leto-1908639345.html
Джаред Лето покорил один из высочайших небоскребов в мире
Джаред Лето покорил один из высочайших небоскребов в мире - РИА Новости, 10.11.2023
Джаред Лето покорил один из высочайших небоскребов в мире
Актер и музыкант Джаред Лето разместила на своей странице в Instagram* видео, на котором забирается на один из высочайших небоскребов в мире... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:41
2023-11-10T19:11
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Актер и музыкант Джаред Лето разместила на своей странице в Instagram* видео, на котором забирается на один из высочайших небоскребов в мире Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк, США). "Я должен быть честным, это было очень, очень тяжело. Это оказалось намного сложнее, чем я думал", — поделился исполнитель. Фронтмен Third Seconds to Mars сделал это, чтобы продвинуть концертный тур, приуроченный к выходу последнего альбома группы "It’s The End of The World But It’s a Beautiful Day".Как отмечают в The Independent, Лето стал первым человеком, который законно и официально взошел на Эмпайр-стейт-билдинг, поднявшись с 86 на 104 этаж. На восхождение ушло 20 минут. Как признался оскароносный актер, покорить знаменитую высотку, было его давней мечтой. &quot;Мне нравится лазить по зданиям в городах&quot;, — рассказал Лето. — Это действительно весело&quot;.Рок-группа была основана в 1998 году Лето и его старшим братом Шенноном в Лос-Анджелесе. За время существования музыканты выпустили шесть студийных альбомов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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новости шоу-бизнеса, нью-йорк (город), лос-анджелес, джаред лето, знаменитости, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Джаред Лето, Знаменитости, Россия
Джаред Лето покорил один из высочайших небоскребов в мире

Джаред Лето забрался на Эмпайр-стейт-билдинг в поддержку нового альбома

© AP Photo / Invision/Jack PlunkettДжаред Лето
Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Invision/Jack Plunkett
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Актер и музыкант Джаред Лето разместила на своей странице в Instagram* видео, на котором забирается на один из высочайших небоскребов в мире Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк, США).
«
"Я должен быть честным, это было очень, очень тяжело. Это оказалось намного сложнее, чем я думал", — поделился исполнитель.
Фронтмен Third Seconds to Mars сделал это, чтобы продвинуть концертный тур, приуроченный к выходу последнего альбома группы "It’s The End of The World But It’s a Beautiful Day".
© @jaredletoКадр видео, опубликованного Джаредом Лето
Кадр видео, опубликованного Джаредом Лето
© @jaredleto
Кадр видео, опубликованного Джаредом Лето
Как отмечают в The Independent, Лето стал первым человеком, который законно и официально взошел на Эмпайр-стейт-билдинг, поднявшись с 86 на 104 этаж. На восхождение ушло 20 минут.
Как признался оскароносный актер, покорить знаменитую высотку, было его давней мечтой.
«

"Мне нравится лазить по зданиям в городах", — рассказал Лето. — Это действительно весело".

Рок-группа была основана в 1998 году Лето и его старшим братом Шенноном в Лос-Анджелесе. За время существования музыканты выпустили шесть студийных альбомов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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