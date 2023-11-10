https://ria.ru/20231110/kuleba-1908539285.html

"Фикция": в США уличили Кулебу во лжи о соглашениях с Россией

"Фикция": в США уличили Кулебу во лжи о соглашениях с Россией - РИА Новости, 10.11.2023

"Фикция": в США уличили Кулебу во лжи о соглашениях с Россией

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу лжецом после его высказываний о договоренностях с Россией. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T01:07

2023-11-10T01:07

2023-11-10T01:07

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу лжецом после его высказываний о договоренностях с Россией.Кулеба ранее в соцсети X решил "напомнить" всем, кто призывает Украину к переговорам с Россией, что в период с 2014 по 2022 год было достигнуто 20 соглашений, которые, по его словам, "были нарушены" Москвой."Лжец. Ваш собственный президент Порошенко признает, что весь минский процесс был фикцией, необходимый для того, чтобы НАТО выиграло время для усиления вашей армии", — написал в комментарии под постом Риттер.Эксперт добавил, что у руководства Украины был шанс спасти страну, когда в марте 2022 года Россия предлагала соглашение, которое впоследствии отверг Владимир Зеленский."Проблема заключается в вас", — подчеркнул Риттер.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20231109/vsu-1908524766.html

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