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В Крыму в ноябрьские выходные пройдут дни открытых дверей на винодельнях - РИА Новости, 10.11.2023
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Туризм
 
02:39 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/krym-1908467466.html
В Крыму в ноябрьские выходные пройдут дни открытых дверей на винодельнях
В Крыму в ноябрьские выходные пройдут дни открытых дверей на винодельнях - РИА Новости, 10.11.2023
В Крыму в ноябрьские выходные пройдут дни открытых дверей на винодельнях
В Крыму в ноябрьские выходные пройдут Дни открытых дверей на винодельческих предприятиях, сообщает министерство курортов и туризма республики. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T02:39
2023-11-10T02:39
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Крыму в ноябрьские выходные пройдут Дни открытых дверей на винодельческих предприятиях, сообщает министерство курортов и туризма республики.Посетители смогут бесплатно познакомиться с историей и культурой виноделия на полуострове, классическим производством напитков и современными предприятиями.С 12 ноября двери для гостей откроют винодельня Alma Valley и завод "Массандра", 16 ноября — "Солнечная долина", 17 ноября — крестьянско-фермерское хозяйство "Andryus Yutsis" и "Lucky Winery", 19 ноября — "Инкерманский завод марочных вин", 25 ноября — винодельня "Бельбек" и "Винный парк Долины святого Саввы". Побывать на экскурсии в "Агрофирме "Золотая балка" можно будет 19 и 26 ноября.Мероприятия организованы в рамках проведения Эногастрономических выходных #Ноябрьфест.
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туризм, новости - туризм, туристы, республика крым, вино, гастрономия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Республика Крым, Вино, гастрономия
В Крыму в ноябрьские выходные пройдут дни открытых дверей на винодельнях

В Крыму в ноябре туристы смогут бесплатно посетить крупнейшие винодельни

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкРяды дубовых бочек для "вызревания" вина марки "Мадера" на винодельческом заводе "Массандра"
Ряды дубовых бочек для вызревания вина марки Мадера на винодельческом заводе Массандра - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Крыму в ноябрьские выходные пройдут Дни открытых дверей на винодельческих предприятиях, сообщает министерство курортов и туризма республики.
Посетители смогут бесплатно познакомиться с историей и культурой виноделия на полуострове, классическим производством напитков и современными предприятиями.
С 12 ноября двери для гостей откроют винодельня Alma Valley и завод "Массандра", 16 ноября — "Солнечная долина", 17 ноября — крестьянско-фермерское хозяйство "Andryus Yutsis" и "Lucky Winery", 19 ноября — "Инкерманский завод марочных вин", 25 ноября — винодельня "Бельбек" и "Винный парк Долины святого Саввы". Побывать на экскурсии в "Агрофирме "Золотая балка" можно будет 19 и 26 ноября.
Мероприятия организованы в рамках проведения Эногастрономических выходных #Ноябрьфест.
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