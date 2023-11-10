https://ria.ru/20231110/krym-1908467466.html

В Крыму в ноябрьские выходные пройдут дни открытых дверей на винодельнях

В Крыму в ноябрьские выходные пройдут дни открытых дверей на винодельнях - РИА Новости, 10.11.2023

В Крыму в ноябрьские выходные пройдут дни открытых дверей на винодельнях

В Крыму в ноябрьские выходные пройдут Дни открытых дверей на винодельческих предприятиях, сообщает министерство курортов и туризма республики. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T02:39

2023-11-10T02:39

2023-11-10T02:39

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Крыму в ноябрьские выходные пройдут Дни открытых дверей на винодельческих предприятиях, сообщает министерство курортов и туризма республики.Посетители смогут бесплатно познакомиться с историей и культурой виноделия на полуострове, классическим производством напитков и современными предприятиями.С 12 ноября двери для гостей откроют винодельня Alma Valley и завод "Массандра", 16 ноября — "Солнечная долина", 17 ноября — крестьянско-фермерское хозяйство "Andryus Yutsis" и "Lucky Winery", 19 ноября — "Инкерманский завод марочных вин", 25 ноября — винодельня "Бельбек" и "Винный парк Долины святого Саввы". Побывать на экскурсии в "Агрофирме "Золотая балка" можно будет 19 и 26 ноября.Мероприятия организованы в рамках проведения Эногастрономических выходных #Ноябрьфест.

https://ria.ru/20230821/gastrotury-1890810889.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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