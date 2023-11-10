https://ria.ru/20231110/krym-1908467466.html
В Крыму в ноябрьские выходные пройдут дни открытых дверей на винодельнях
В Крыму в ноябрьские выходные пройдут дни открытых дверей на винодельнях - РИА Новости, 10.11.2023
В Крыму в ноябрьские выходные пройдут дни открытых дверей на винодельнях
В Крыму в ноябрьские выходные пройдут Дни открытых дверей на винодельческих предприятиях, сообщает министерство курортов и туризма республики. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T02:39
2023-11-10T02:39
2023-11-10T02:39
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
республика крым
вино
гастрономия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877040752_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_52c09d2391a095313a80729662ff2e48.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Крыму в ноябрьские выходные пройдут Дни открытых дверей на винодельческих предприятиях, сообщает министерство курортов и туризма республики.Посетители смогут бесплатно познакомиться с историей и культурой виноделия на полуострове, классическим производством напитков и современными предприятиями.С 12 ноября двери для гостей откроют винодельня Alma Valley и завод "Массандра", 16 ноября — "Солнечная долина", 17 ноября — крестьянско-фермерское хозяйство "Andryus Yutsis" и "Lucky Winery", 19 ноября — "Инкерманский завод марочных вин", 25 ноября — винодельня "Бельбек" и "Винный парк Долины святого Саввы". Побывать на экскурсии в "Агрофирме "Золотая балка" можно будет 19 и 26 ноября.Мероприятия организованы в рамках проведения Эногастрономических выходных #Ноябрьфест.
https://ria.ru/20230821/gastrotury-1890810889.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877040752_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_912932b49892c5c21b167f2a42a7e5f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, республика крым, вино, гастрономия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Республика Крым, Вино, гастрономия
В Крыму в ноябрьские выходные пройдут дни открытых дверей на винодельнях
В Крыму в ноябре туристы смогут бесплатно посетить крупнейшие винодельни
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Крыму в ноябрьские выходные пройдут Дни открытых дверей на винодельческих предприятиях, сообщает министерство курортов и туризма республики.
Посетители смогут бесплатно познакомиться с историей и культурой виноделия на полуострове, классическим производством напитков и современными предприятиями.
С 12 ноября двери для гостей откроют винодельня Alma Valley и завод "Массандра", 16 ноября — "Солнечная долина", 17 ноября — крестьянско-фермерское хозяйство "Andryus Yutsis" и "Lucky Winery", 19 ноября — "Инкерманский завод марочных вин", 25 ноября — винодельня "Бельбек" и "Винный парк Долины святого Саввы". Побывать на экскурсии в "Агрофирме "Золотая балка" можно будет 19 и 26 ноября.
Мероприятия организованы в рамках проведения Эногастрономических выходных #Ноябрьфест.
Гастрономические туры в России: где вкусно поесть и сколько это стоит