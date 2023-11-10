Рейтинг@Mail.ru
Уже ничего не сделать. В США рассказали, что скоро произойдет с Украиной - РИА Новости, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 10.11.2023 (обновлено: 13:57 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/krakh-1908627832.html
Уже ничего не сделать. В США рассказали, что скоро произойдет с Украиной
Уже ничего не сделать. В США рассказали, что скоро произойдет с Украиной - РИА Новости, 10.11.2023
Уже ничего не сделать. В США рассказали, что скоро произойдет с Украиной
Украину ждет полный крах после окончания конфликта с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:43
2023-11-10T13:57
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украину ждет полный крах после окончания конфликта с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Политическое будущее Украины, экономическое и военное будущее Украины — полное разрушение. Страна продолжит катиться вниз по наклонной. &lt;…&gt; Будущего нет", — поделился он своим прогнозом.Берлетик подчеркнул, что Запад не поможет Украине остановить процесс распада, так как Киев больше не представляет для него никакого интереса."Даже не могу себе представить, что бы Запад мог сделать, чтобы остановить этот процесс, потому что Западу все равно. Вашингтону, Брюсселю и Лондону все равно на Украину, она им никогда не была по-настоящему интересна. Украина всегда была просто прокси, которую они хотели использоваться, а затем избавиться", — отметил бывший морпех.Эксперт добавил, что единственная страна, которой действительна важна Украина, — это Россия.Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://ria.ru/20231110/ugroza-1908595827.html
https://ria.ru/20231110/tanki-1908568577.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
Уже ничего не сделать. В США рассказали, что скоро произойдет с Украиной

Экс-морпех Берлетик: Украину ожидает полный коллапс по окончании конфликта

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украину ждет полный крах после окончания конфликта с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Политическое будущее Украины, экономическое и военное будущее Украины — полное разрушение. Страна продолжит катиться вниз по наклонной. <…> Будущего нет", — поделился он своим прогнозом.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
"У них оружие": в США раскрыли неожиданную угрозу Зеленскому
11:11
Берлетик подчеркнул, что Запад не поможет Украине остановить процесс распада, так как Киев больше не представляет для него никакого интереса.
"Даже не могу себе представить, что бы Запад мог сделать, чтобы остановить этот процесс, потому что Западу все равно. Вашингтону, Брюсселю и Лондону все равно на Украину, она им никогда не была по-настоящему интересна. Украина всегда была просто прокси, которую они хотели использоваться, а затем избавиться", — отметил бывший морпех.
Эксперт добавил, что единственная страна, которой действительна важна Украина, — это Россия.
Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Прямо к русским. СМИ раскрыли роковую ошибку ВСУ
09:47
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала