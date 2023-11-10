Уже ничего не сделать. В США рассказали, что скоро произойдет с Украиной
Экс-морпех Берлетик: Украину ожидает полный коллапс по окончании конфликта
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украину ждет полный крах после окончания конфликта с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Политическое будущее Украины, экономическое и военное будущее Украины — полное разрушение. Страна продолжит катиться вниз по наклонной. <…> Будущего нет", — поделился он своим прогнозом.
Берлетик подчеркнул, что Запад не поможет Украине остановить процесс распада, так как Киев больше не представляет для него никакого интереса.
"Даже не могу себе представить, что бы Запад мог сделать, чтобы остановить этот процесс, потому что Западу все равно. Вашингтону, Брюсселю и Лондону все равно на Украину, она им никогда не была по-настоящему интересна. Украина всегда была просто прокси, которую они хотели использоваться, а затем избавиться", — отметил бывший морпех.
Эксперт добавил, что единственная страна, которой действительна важна Украина, — это Россия.
Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.