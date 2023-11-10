https://ria.ru/20231110/koronavirus-1908653523.html

Российские тесты на ковид выявляют "пиролу", заявили в Роспотребнадзоре

Российские тесты на ковид выявляют "пиролу", заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 10.11.2023

Российские тесты на ковид выявляют "пиролу", заявили в Роспотребнадзоре

Каждому человеку с симптомами ОРВИ нужно делать тесты на ковид и на грипп, тест-системы остаются эффективными, выявляют в том числе и новый вариант "пирола",... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:46

2023-11-10T13:46

2023-11-10T13:46

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Каждому человеку с симптомами ОРВИ нужно делать тесты на ковид и на грипп, тест-системы остаются эффективными, выявляют в том числе и новый вариант "пирола", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". "Каждому человеку с симптомами острых респираторных вирусных инфекций - с насморком, с кашлем, с температурой - нужно делать тест на ковид и на грипп. И сегодня наше медицинское сообщество к этому готово", - сказала Попова. Она отметила, что дифференциальная диагностика может быть проведена только в условиях и при участии медиков, поэтому нужно своевременно обращаться за медицинской помощью. "Все наши тесты, которые изначально были сделаны очень качественно и хорошо, именно на те стабильные участки генома вируса SARS-CoV-2, которые не меняются и не мутируют, сегодня работают и работают очень хорошо. И на "пиролу", и на все остальные гено-варианты", - подчеркнула Попова. По ее словам, при первых симптомах нужно стараться остаться дома и не заражать окружающих, "героизм" прошлых лет, когда больные приходили на работу, сегодня недопустим, так как может привести к осложнениям. Ранее Попова сообщала, что десять случаев заражения новым вариантом коронавируса "пирола" выявлено в России, ожидается его распространение в стране.

https://ria.ru/20231108/koronavirus-1908162977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19