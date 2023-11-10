https://ria.ru/20231110/koran-1908696354.html
Участники конкурса чтецов Корана тепло отзываются о России, заявил муфтий
Участники конкурса чтецов Корана тепло отзываются о России, заявил муфтий - РИА Новости, 10.11.2023
Участники конкурса чтецов Корана тепло отзываются о России, заявил муфтий
Участники международного конкурса чтецов Корана в Москве всегда с теплотой отзываются о России как у себя на родине, так и во время аналогичных проектов в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:55
2023-11-10T15:55
2023-11-10T15:55
религия
россия
москва
абу-даби
московская соборная мечеть
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832946401_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_a3c52f0c1ed8ebf86cea5ef1065ba547.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Участники международного конкурса чтецов Корана в Москве всегда с теплотой отзываются о России как у себя на родине, так и во время аналогичных проектов в странах исламского мира, сообщил первый зампред Совета муфтиев России (СМР), зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Рушан Аббясов.Московский международный конкурс чтецов Корана, в котором принимают участие сильнейшие чтецы священного Писания мусульман из 30 стран, стартовал в среду в Соборной мечети Москвы. Проект, организованный ДУМ РФ и Советом муфтиев России при партнерстве Университета гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда, завершается 10 ноября в Московской соборной мечети."Итоги прошедших ранее Московских международных конкурсов чтецов Корана показывают, что наши гости, уезжая домой, с душевной теплотой вспоминают нашу страну. Мы с ними встречаемся на аналогичных конкурсах в других странах, и участники, которые уже были у нас, говорят, что, несмотря на холодную погоду, в России ко всем теплое отношение. Возможно, это происходит оттого, что мы организуем не просто конкурс, а праздник Корана, нам важно показать красоту священной Книги мусульман", - рассказал Аббясов на посвященной конкурсу пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Он отметил, что для участников конкурса подготовлены специальные культурные программы с посещением достопримечательностей российской столицы. "В пятницу, например, представители мусульманских стран… перед традиционной коллективной молитвой в Соборной мечети посетят Красную площадь и другие памятные места Москвы", - сказал Аббясов.Ректор Гуманитарного университета имени Мухаммада бин Зайда (ОАЭ) Халифа Мубарак аз-Захири подчеркнул, что в Москве "оказывают очень теплый прием". "Российская столица – мощный, современный город. По прибытии в Москву я увидел искреннюю встречу и прием, который мне оказали не только единоверцы, но и немусульмане тоже. Я скажу, что в Москве и России в целом проживают открытые, общительные люди. Это я тоже запомню", - сказал ректор.Халифа Мубарак аз-Захири добавил, что на острове Саадият в Абу-Даби в марте открылся "Дом авраамических религий", и в нем проходят конкурсы для представителей разных религий. "Наш университет проводит там конкурс книг, в котором участвуют мусульмане, христиане, иудеи. Есть также еще один конкурс имени Мохаммеда бин Зайда для представителей различных религий в гуманитарной сфере. Мы уважаем другие религии, не только ислам. Эти мероприятия я считаю очень важными - христиане знакомятся с исламом, мусульмане - с христианством", - сказал ректор.На одной площади нового религиозного центра в Абу-Даби расположены мечеть имама Аль-Тайеба, церковь Святого Франциска и синагога Моисея Маймонида. Гости могут посетить каждый из трех молитвенных домов и узнать основные догматы всех авраамических религий. Задача дома – углубить понимание общности между всеми людьми посредством обмена знаниями и религиозных практик.
https://ria.ru/20231110/muftiy-1908606196.html
https://ria.ru/20231026/mecheti-1905277038.html
https://ria.ru/20231005/khalyal-1900762322.html
россия
москва
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832946401_36:0:747:533_1920x0_80_0_0_5a88b64b169d44c4a5b62c540cb636df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, абу-даби, московская соборная мечеть, религия
Религия, Россия, Москва, Абу-Даби, Московская соборная мечеть, Религия
Участники конкурса чтецов Корана тепло отзываются о России, заявил муфтий
Муфтий Аббясов: участники конкурса чтецов Корана с теплотой отзываются о России
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Участники международного конкурса чтецов Корана в Москве всегда с теплотой отзываются о России как у себя на родине, так и во время аналогичных проектов в странах исламского мира, сообщил первый зампред Совета муфтиев России (СМР), зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Рушан Аббясов.
Московский международный конкурс чтецов Корана, в котором принимают участие сильнейшие чтецы священного Писания мусульман из 30 стран, стартовал в среду в Соборной мечети Москвы. Проект, организованный ДУМ РФ и Советом муфтиев России при партнерстве Университета гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда, завершается 10 ноября в Московской соборной мечети
.
Муфтий рассказал о значении московского конкурса чтецов Корана
"Итоги прошедших ранее Московских международных конкурсов чтецов Корана показывают, что наши гости, уезжая домой, с душевной теплотой вспоминают нашу страну. Мы с ними встречаемся на аналогичных конкурсах в других странах, и участники, которые уже были у нас, говорят, что, несмотря на холодную погоду, в России ко всем теплое отношение. Возможно, это происходит оттого, что мы организуем не просто конкурс, а праздник Корана, нам важно показать красоту священной Книги мусульман", - рассказал Аббясов на посвященной конкурсу пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что для участников конкурса подготовлены специальные культурные программы с посещением достопримечательностей российской столицы. "В пятницу, например, представители мусульманских стран… перед традиционной коллективной молитвой в Соборной мечети посетят Красную площадь и другие памятные места Москвы", - сказал Аббясов.
Муфтий назвал мечети главным институтом социализации мигрантов в России
Ректор Гуманитарного университета имени Мухаммада бин Зайда (ОАЭ
) Халифа Мубарак аз-Захири подчеркнул, что в Москве "оказывают очень теплый прием". "Российская столица – мощный, современный город. По прибытии в Москву я увидел искреннюю встречу и прием, который мне оказали не только единоверцы, но и немусульмане тоже. Я скажу, что в Москве и России в целом проживают открытые, общительные люди. Это я тоже запомню", - сказал ректор.
Халифа Мубарак аз-Захири добавил, что на острове Саадият в Абу-Даби
в марте открылся "Дом авраамических религий", и в нем проходят конкурсы для представителей разных религий. "Наш университет проводит там конкурс книг, в котором участвуют мусульмане, христиане, иудеи. Есть также еще один конкурс имени Мохаммеда бин Зайда для представителей различных религий в гуманитарной сфере. Мы уважаем другие религии, не только ислам. Эти мероприятия я считаю очень важными - христиане знакомятся с исламом, мусульмане - с христианством", - сказал ректор.
На одной площади нового религиозного центра в Абу-Даби расположены мечеть имама Аль-Тайеба, церковь Святого Франциска и синагога Моисея Маймонида. Гости могут посетить каждый из трех молитвенных домов и узнать основные догматы всех авраамических религий. Задача дома – углубить понимание общности между всеми людьми посредством обмена знаниями и религиозных практик.
Муфтий рассказал, что делать мусульманам, купившим поддельный "халяль"