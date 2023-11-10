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Пять проектов Югры победили на всероссийском грантовом конкурсе - РИА Новости, 10.11.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:38 10.11.2023 (обновлено: 15:41 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/konkurs-1908692133.html
Пять проектов Югры победили на всероссийском грантовом конкурсе
Пять проектов Югры победили на всероссийском грантовом конкурсе - РИА Новости, 10.11.2023
Пять проектов Югры победили на всероссийском грантовом конкурсе
Пять проектов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали победителями всероссийского грантового конкурса Фонда Тимченко, в общей сложности югорчане... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T15:38
2023-11-10T15:41
ханты-мансийский автономный округ
общество
белоярский район
березовский район
югорск
наталья комарова
фонд тимченко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Пять проектов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали победителями всероссийского грантового конкурса Фонда Тимченко, в общей сложности югорчане получат 3,6 миллиона рублей на развитие среды для детей и подростков, сообщает пресс-центр правительства региона. "От Югры победителями стали проекты: "Детский сад — территория традиции" (Березовский район), создание молодежного хора "Благовест" (Югорск), "СоюZ" (Сургутский район), лаборатория игротехнологий "Казымское княжество" (Белоярский район) и "Нумсанг ех – Мыслящие люди – 2024" (Белоярский район). На реализацию своих инициатив жители автономного округа получат более 3,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В конкурсе "Среда возможностей" принять участие могли некоммерческие организации и бюджетные учреждения из сельских и городских населенных пунктов с числом жителей не более 50 тысяч человек. Особенность конкурса — обязательный учет мнений и потребностей, высказанных детьми, а также их активное вовлечение в реализацию проектов. В общей сложности на него было подано 902 заявки из России, до экспертизы были допущены 820. По результатам работы экспертной оценки определено 74 победителя из 35 регионов страны. Грантовый пул конкурса составил 51,3 миллиона рублей. В текущем году Фонд Тимченко подписал два соглашения о сотрудничестве с правительством Югры и Фондом "Центр гражданских и социальных инициатив Югры". Подписывали документы губернатор автономного округа Наталья Комарова, генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова и исполняющий обязанности генерального директора фонда гражданских и социальных инициатив Югры Виталий Андреев. По словам главы региона, в фокусе сотрудничества – создание условий для социокультурного развития территорий малых городов и сел Югры. Также она отметила, что запланировано совместное развитие благотворительной деятельности, направленной на содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности.
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белоярский район
березовский район
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общество, белоярский район, березовский район, югорск, наталья комарова, фонд тимченко
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Белоярский район, Березовский район, Югорск, Наталья Комарова, Фонд Тимченко

Пять проектов Югры победили на всероссийском грантовом конкурсе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Пять проектов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали победителями всероссийского грантового конкурса Фонда Тимченко, в общей сложности югорчане получат 3,6 миллиона рублей на развитие среды для детей и подростков, сообщает пресс-центр правительства региона.
«
"От Югры победителями стали проекты: "Детский сад — территория традиции" (Березовский район), создание молодежного хора "Благовест" (Югорск), "СоюZ" (Сургутский район), лаборатория игротехнологий "Казымское княжество" (Белоярский район) и "Нумсанг ех – Мыслящие люди – 2024" (Белоярский район). На реализацию своих инициатив жители автономного округа получат более 3,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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В конкурсе "Среда возможностей" принять участие могли некоммерческие организации и бюджетные учреждения из сельских и городских населенных пунктов с числом жителей не более 50 тысяч человек. Особенность конкурса — обязательный учет мнений и потребностей, высказанных детьми, а также их активное вовлечение в реализацию проектов. В общей сложности на него было подано 902 заявки из России, до экспертизы были допущены 820. По результатам работы экспертной оценки определено 74 победителя из 35 регионов страны. Грантовый пул конкурса составил 51,3 миллиона рублей.
В текущем году Фонд Тимченко подписал два соглашения о сотрудничестве с правительством Югры и Фондом "Центр гражданских и социальных инициатив Югры". Подписывали документы губернатор автономного округа Наталья Комарова, генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова и исполняющий обязанности генерального директора фонда гражданских и социальных инициатив Югры Виталий Андреев.
По словам главы региона, в фокусе сотрудничества – создание условий для социокультурного развития территорий малых городов и сел Югры. Также она отметила, что запланировано совместное развитие благотворительной деятельности, направленной на содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоБелоярский районБерезовский районЮгорскНаталья КомароваФонд Тимченко
 
 
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