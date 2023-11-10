https://ria.ru/20231110/konflikt-1908651717.html

Бастрыкин заинтересовался конфликтом с мигрантами в Самарской области

Бастрыкин заинтересовался конфликтом с мигрантами в Самарской области - РИА Новости, 10.11.2023

Бастрыкин заинтересовался конфликтом с мигрантами в Самарской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, возбужденному после конфликта между мигрантами и жительницей Сызрани в... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:44

2023-11-10T13:44

2023-11-10T13:44

происшествия

самарская область

сызрань

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 10 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, возбужденному после конфликта между мигрантами и жительницей Сызрани в одном из магазинов города, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Ранее в соцсетях появилась публикация о том, что в декабре прошлого года продавщица местного магазина, иностранка, нахамила посетительнице с пожилой матерью. Покупательница начала снимать происходящее на камеру телефона, в ответ продавщица выбила его из рук женщины, схватила ее за волосы и вывела из магазина, после чего распылила газовый баллончик ей в лицо. К конфликту присоединился супруг продавщицы - тоже иностранец, который стал нецензурно оскорблять покупательницу и ее пожилую мать, угрожал им убийством, в том размахивая пистолетом. Судя по соцсетям, мужчина также вступил в потасовку с мужем одной из пострадавших и охранником. По этому поводу возбуждено уголовное дело, и накануне региональное следственное управление СК РФ сообщило о планах забрать его в свое производство из полиции. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК по Самарской области ... принять все предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его ходе и результатах", - говорится в релизе. В последнее время преступления с участием мигрантов привлекают особое внимание центрального аппарата СК РФ и лично Бастрыкина. В начале ноября руководитель СК РФ после жалоб самарцев раскритиковал работу главы СУСК по Самарской области Марата Галиханова при расследовании таких дел и поручил провести служебную проверку, отстранив Галиханова от должности.

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html

https://ria.ru/20231020/sk-1904104889.html

самарская область

сызрань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, самарская область, сызрань, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)