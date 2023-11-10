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Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников - РИА Новости, 10.11.2023
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13:31 10.11.2023 (обновлено: 13:43 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/kompensatsiya-1908601414.html
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников - РИА Новости, 10.11.2023
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
Заявочная кампания продолжится до 15 ноября включительно, в рамках нее компании могут получить до 10 миллионов рублей для возмещения расходов на... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:31
2023-11-10T13:43
москва
департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
финансирование
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Заявочная кампания продолжится до 15 ноября включительно, в рамках нее компании могут получить до 10 миллионов рублей для возмещения расходов на профессиональную подготовку и переподготовку персонала, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте, она должна быть подкреплена документами. В случае возникновения вопросов, можно получить консультацию по корректности заполнения данных, говорится в сообщении."Каждому профессионалу своего дела необходимо на постоянной основе совершенствовать свои знания, умения и навыки. Для того, чтобы у них была такая возможность, компенсируем компаниям-работодателям до 95% средств, которые они потратили на обучение своих команд. Так, с 2020 года мерой поддержки воспользовалось более 740 компаний, которым городские власти компенсировали свыше 223 миллионов рублей", – цитирует пресс-служба главу департамента Кристину Кострому.Размер выплаты может достигать 120 тысяч рублей на одного человека в год и до 10 миллионов рублей суммарно на компанию. При этом сотруднику необходимо после окончания обучения отработать не менее одного года в компании. В первом отборе этого года, который завершился в августе, было подано 285 заявок, из них 159 компаниям одобрена субсидия на сумму 74,5 миллиона рублей.В рамках субсидии возмещается часть затрат, полученных за счет организации-работодателя для своих сотрудников в этом или прошлом году, на среднее профессиональное образование, повышение квалификации или профессиональную переподготовку, пояснили в пресс-службе.Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки распространяются на организации, которые обучали специалистов по направлениям информационных и инновационных технологий, науки и промышленности, креативной индустрии, сфере услуг. Кроме того, субсидированию подлежат все специальности среднего профессионального образования, включенные в общероссийский классификатор специальностей по образованию.Среди первых получателей поддержки – АО "Аладдин Р.Д.", разработчик и поставщик продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных. В 2020 году компания впервые получила субсидию на возмещение затрат за обучение одного сотрудника. В последующем, воспользовавшись программой поддержки, предприятие компенсировало расходы на повышение квалификации 28 специалистов по направлению "Информатика и вычислительная техника".Еще одним получателем выплат стало ЗАО "Топ Системы", которое разрабатывает и поставляет комплексные решения систем автоматизированного проектирования (САПР). Продукты компании используются в значимых отраслях промышленности: в машиностроении и приборостроении, в аэрокосмической, автомобильной и судостроительной отраслях, в проектно-строительных организациях, в мебельном производстве и других, добавили в департаменте. Там напомнили, что в 2022 году компания воспользовалась субсидией и компенсировала затраты на повышение квалификации семи сотрудников по программам обучения "Информационная безопасность".
https://ria.ru/20231109/proizvodstvo-1908339797.html
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москва, департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, финансирование
Москва, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Финансирование

Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников

© Фото предоставлено компанией "Аладдин Р.Д."Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
© Фото предоставлено компанией "Аладдин Р.Д."
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Заявочная кампания продолжится до 15 ноября включительно, в рамках нее компании могут получить до 10 миллионов рублей для возмещения расходов на профессиональную подготовку и переподготовку персонала, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте, она должна быть подкреплена документами. В случае возникновения вопросов, можно получить консультацию по корректности заполнения данных, говорится в сообщении.
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"Каждому профессионалу своего дела необходимо на постоянной основе совершенствовать свои знания, умения и навыки. Для того, чтобы у них была такая возможность, компенсируем компаниям-работодателям до 95% средств, которые они потратили на обучение своих команд. Так, с 2020 года мерой поддержки воспользовалось более 740 компаний, которым городские власти компенсировали свыше 223 миллионов рублей", цитирует пресс-служба главу департамента Кристину Кострому.
Размер выплаты может достигать 120 тысяч рублей на одного человека в год и до 10 миллионов рублей суммарно на компанию. При этом сотруднику необходимо после окончания обучения отработать не менее одного года в компании. В первом отборе этого года, который завершился в августе, было подано 285 заявок, из них 159 компаниям одобрена субсидия на сумму 74,5 миллиона рублей.
© Фото предоставлено компанией "Аладдин Р.Д."Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
© Фото предоставлено компанией "Аладдин Р.Д."
1 из 4
© Фото предоставлено компанией "Аладдин Р.Д."Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
© Фото предоставлено компанией "Аладдин Р.Д."
2 из 4
© Фото предоставлено компанией "Аладдин Р.Д."Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
© Фото предоставлено компанией "Аладдин Р.Д."
3 из 4
© Фото предоставлено компанией "Аладдин Р.Д."Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
© Фото предоставлено компанией "Аладдин Р.Д."
4 из 4
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
© Фото предоставлено компанией "Аладдин Р.Д."
1 из 4
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
© Фото предоставлено компанией "Аладдин Р.Д."
2 из 4
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
© Фото предоставлено компанией "Аладдин Р.Д."
3 из 4
Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников
© Фото предоставлено компанией "Аладдин Р.Д."
4 из 4
В рамках субсидии возмещается часть затрат, полученных за счет организации-работодателя для своих сотрудников в этом или прошлом году, на среднее профессиональное образование, повышение квалификации или профессиональную переподготовку, пояснили в пресс-службе.
Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки распространяются на организации, которые обучали специалистов по направлениям информационных и инновационных технологий, науки и промышленности, креативной индустрии, сфере услуг. Кроме того, субсидированию подлежат все специальности среднего профессионального образования, включенные в общероссийский классификатор специальностей по образованию.
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Среди первых получателей поддержки – АО "Аладдин Р.Д.", разработчик и поставщик продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных. В 2020 году компания впервые получила субсидию на возмещение затрат за обучение одного сотрудника. В последующем, воспользовавшись программой поддержки, предприятие компенсировало расходы на повышение квалификации 28 специалистов по направлению "Информатика и вычислительная техника".
Еще одним получателем выплат стало ЗАО "Топ Системы", которое разрабатывает и поставляет комплексные решения систем автоматизированного проектирования (САПР). Продукты компании используются в значимых отраслях промышленности: в машиностроении и приборостроении, в аэрокосмической, автомобильной и судостроительной отраслях, в проектно-строительных организациях, в мебельном производстве и других, добавили в департаменте.
Там напомнили, что в 2022 году компания воспользовалась субсидией и компенсировала затраты на повышение квалификации семи сотрудников по программам обучения "Информационная безопасность".
 
МоскваДепартамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыФинансирование
 
 
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