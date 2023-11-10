https://ria.ru/20231110/kompensatsiya-1908601414.html

Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников

Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников - РИА Новости, 10.11.2023

Москва продлила прием заявок на компенсацию затрат на обучение сотрудников

Заявочная кампания продолжится до 15 ноября включительно, в рамках нее компании могут получить до 10 миллионов рублей для возмещения расходов на... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T13:31

2023-11-10T13:31

2023-11-10T13:43

москва

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

финансирование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908599568_0:117:2250:1383_1920x0_80_0_0_eb1394712e986878396d8916bba3fa04.jpg

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Заявочная кампания продолжится до 15 ноября включительно, в рамках нее компании могут получить до 10 миллионов рублей для возмещения расходов на профессиональную подготовку и переподготовку персонала, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте, она должна быть подкреплена документами. В случае возникновения вопросов, можно получить консультацию по корректности заполнения данных, говорится в сообщении."Каждому профессионалу своего дела необходимо на постоянной основе совершенствовать свои знания, умения и навыки. Для того, чтобы у них была такая возможность, компенсируем компаниям-работодателям до 95% средств, которые они потратили на обучение своих команд. Так, с 2020 года мерой поддержки воспользовалось более 740 компаний, которым городские власти компенсировали свыше 223 миллионов рублей", – цитирует пресс-служба главу департамента Кристину Кострому.Размер выплаты может достигать 120 тысяч рублей на одного человека в год и до 10 миллионов рублей суммарно на компанию. При этом сотруднику необходимо после окончания обучения отработать не менее одного года в компании. В первом отборе этого года, который завершился в августе, было подано 285 заявок, из них 159 компаниям одобрена субсидия на сумму 74,5 миллиона рублей.В рамках субсидии возмещается часть затрат, полученных за счет организации-работодателя для своих сотрудников в этом или прошлом году, на среднее профессиональное образование, повышение квалификации или профессиональную переподготовку, пояснили в пресс-службе.Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки распространяются на организации, которые обучали специалистов по направлениям информационных и инновационных технологий, науки и промышленности, креативной индустрии, сфере услуг. Кроме того, субсидированию подлежат все специальности среднего профессионального образования, включенные в общероссийский классификатор специальностей по образованию.Среди первых получателей поддержки – АО "Аладдин Р.Д.", разработчик и поставщик продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных. В 2020 году компания впервые получила субсидию на возмещение затрат за обучение одного сотрудника. В последующем, воспользовавшись программой поддержки, предприятие компенсировало расходы на повышение квалификации 28 специалистов по направлению "Информатика и вычислительная техника".Еще одним получателем выплат стало ЗАО "Топ Системы", которое разрабатывает и поставляет комплексные решения систем автоматизированного проектирования (САПР). Продукты компании используются в значимых отраслях промышленности: в машиностроении и приборостроении, в аэрокосмической, автомобильной и судостроительной отраслях, в проектно-строительных организациях, в мебельном производстве и других, добавили в департаменте. Там напомнили, что в 2022 году компания воспользовалась субсидией и компенсировала затраты на повышение квалификации семи сотрудников по программам обучения "Информационная безопасность".

https://ria.ru/20231109/proizvodstvo-1908339797.html

https://ria.ru/20231110/ovchinskiy-1908532884.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, финансирование