https://ria.ru/20231110/kompensatsiya-1908541783.html
Госдума продлила на год приостановку компенсации советских вкладов
Госдума продлила на год приостановку компенсации советских вкладов - РИА Новости, 10.11.2023
Госдума продлила на год приостановку компенсации советских вкладов
Госдума одобрила во втором и третьем чтении закон о продлении на год — до 1 января 2027 года — приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T02:14
2023-11-10T02:14
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума одобрила во втором и третьем чтении закон о продлении на год — до 1 января 2027 года — приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке.В 1995 году был принят закон "О базовой стоимости необходимого социального набора", гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности вкладов граждан в Сбербанке, сделанных до 20 июня 1991 года, и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования.Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не утверждены. В результате вступление закона в силу с 2003 года ежегодно приостанавливается.По подсчетам правительства, если перевести все гарантированные сбережения россиян в целевые долговые обязательства, на их погашение потребовалось бы: в 2024 году - 61,8 триллиона рублей, в 2025 году – 64,2 триллиона, в 2026 году – 66,8 триллиона рублей.Как сообщил в октябре депутат Владимир Сенин, рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке. Первое заключается в том, чтобы перенести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства уже Сбербанка. Второе подразумевает, что Минфин и Сбербанк согласуют размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. Приоритет, пор замыслу депутатов, должны получить бывшие вкладчики в возрасте старше 78 лет.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, ссср, рсфср, сбербанк россии, госдума рф
Экономика, Россия, СССР, РСФСР, Сбербанк России, Госдума РФ
Госдума продлила на год приостановку компенсации советских вкладов
Госдума продлила на год отсрочку выплат по вкладам времен СССР
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума одобрила во втором и третьем чтении закон о продлении на год — до 1 января 2027 года — приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке.
В 1995 году был принят закон "О базовой стоимости необходимого социального набора", гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности вкладов граждан в Сбербанке, сделанных до 20 июня 1991 года, и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования.
Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не утверждены. В результате вступление закона в силу с 2003 года ежегодно приостанавливается.
По подсчетам правительства, если перевести все гарантированные сбережения россиян в целевые долговые обязательства, на их погашение потребовалось бы: в 2024 году - 61,8 триллиона рублей, в 2025 году – 64,2 триллиона, в 2026 году – 66,8 триллиона рублей.
Как сообщил в октябре депутат Владимир Сенин, рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке. Первое заключается в том, чтобы перенести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства уже Сбербанка. Второе подразумевает, что Минфин и Сбербанк согласуют размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. Приоритет, пор замыслу депутатов, должны получить бывшие вкладчики в возрасте старше 78 лет.
В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов