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Госдума продлила на год приостановку компенсации советских вкладов - РИА Новости, 10.11.2023
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02:14 10.11.2023 (обновлено: 09:05 10.11.2023)
https://ria.ru/20231110/kompensatsiya-1908541783.html
Госдума продлила на год приостановку компенсации советских вкладов
Госдума продлила на год приостановку компенсации советских вкладов - РИА Новости, 10.11.2023
Госдума продлила на год приостановку компенсации советских вкладов
Госдума одобрила во втором и третьем чтении закон о продлении на год — до 1 января 2027 года — приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T02:14
2023-11-10T09:05
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума одобрила во втором и третьем чтении закон о продлении на год — до 1 января 2027 года — приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке.В 1995 году был принят закон "О базовой стоимости необходимого социального набора", гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности вкладов граждан в Сбербанке, сделанных до 20 июня 1991 года, и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования.Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не утверждены. В результате вступление закона в силу с 2003 года ежегодно приостанавливается.По подсчетам правительства, если перевести все гарантированные сбережения россиян в целевые долговые обязательства, на их погашение потребовалось бы: в 2024 году - 61,8 триллиона рублей, в 2025 году – 64,2 триллиона, в 2026 году – 66,8 триллиона рублей.Как сообщил в октябре депутат Владимир Сенин, рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке. Первое заключается в том, чтобы перенести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства уже Сбербанка. Второе подразумевает, что Минфин и Сбербанк согласуют размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. Приоритет, пор замыслу депутатов, должны получить бывшие вкладчики в возрасте старше 78 лет.
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экономика, россия, ссср, рсфср, сбербанк россии, госдума рф
Экономика, Россия, СССР, РСФСР, Сбербанк России, Госдума РФ
Госдума продлила на год приостановку компенсации советских вкладов

Госдума продлила на год отсрочку выплат по вкладам времен СССР

© РИА Новости / Юрий Простяков | Перейти в медиабанкСоветские денежные знаки образца 1961-1992 гг.
Советские денежные знаки образца 1961-1992 гг. - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Юрий Простяков
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Советские денежные знаки образца 1961-1992 гг.. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума одобрила во втором и третьем чтении закон о продлении на год — до 1 января 2027 года — приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке.
В 1995 году был принят закон "О базовой стоимости необходимого социального набора", гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности вкладов граждан в Сбербанке, сделанных до 20 июня 1991 года, и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования.
Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не утверждены. В результате вступление закона в силу с 2003 года ежегодно приостанавливается.
По подсчетам правительства, если перевести все гарантированные сбережения россиян в целевые долговые обязательства, на их погашение потребовалось бы: в 2024 году - 61,8 триллиона рублей, в 2025 году – 64,2 триллиона, в 2026 году – 66,8 триллиона рублей.
Как сообщил в октябре депутат Владимир Сенин, рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке. Первое заключается в том, чтобы перенести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства уже Сбербанка. Второе подразумевает, что Минфин и Сбербанк согласуют размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. Приоритет, пор замыслу депутатов, должны получить бывшие вкладчики в возрасте старше 78 лет.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов
18 октября, 15:02
 
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