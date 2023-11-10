https://ria.ru/20231110/kompensatsiya-1908541783.html

Госдума продлила на год приостановку компенсации советских вкладов

Госдума продлила на год приостановку компенсации советских вкладов - РИА Новости, 10.11.2023

Госдума продлила на год приостановку компенсации советских вкладов

Госдума одобрила во втором и третьем чтении закон о продлении на год — до 1 января 2027 года — приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T02:14

2023-11-10T02:14

2023-11-10T09:05

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Госдума одобрила во втором и третьем чтении закон о продлении на год — до 1 января 2027 года — приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке.В 1995 году был принят закон "О базовой стоимости необходимого социального набора", гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности вкладов граждан в Сбербанке, сделанных до 20 июня 1991 года, и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования.Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не утверждены. В результате вступление закона в силу с 2003 года ежегодно приостанавливается.По подсчетам правительства, если перевести все гарантированные сбережения россиян в целевые долговые обязательства, на их погашение потребовалось бы: в 2024 году - 61,8 триллиона рублей, в 2025 году – 64,2 триллиона, в 2026 году – 66,8 триллиона рублей.Как сообщил в октябре депутат Владимир Сенин, рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке. Первое заключается в том, чтобы перенести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства уже Сбербанка. Второе подразумевает, что Минфин и Сбербанк согласуют размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. Приоритет, пор замыслу депутатов, должны получить бывшие вкладчики в возрасте старше 78 лет.

https://ria.ru/20231018/gosduma-1903620136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, ссср, рсфср, сбербанк россии, госдума рф