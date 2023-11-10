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Армия САР уничтожила командира террористов, причастного к обстрелам Латакии - РИА Новости, 10.11.2023
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22:25 10.11.2023
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Армия САР уничтожила командира террористов, причастного к обстрелам Латакии
Армия САР уничтожила командира террористов, причастного к обстрелам Латакии - РИА Новости, 10.11.2023
Армия САР уничтожила командира террористов, причастного к обстрелам Латакии
Сирийская армия ликвидировала во вторник в провинции Идлиб полевого командира террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* Саида Юсефа Рахмана, причастного... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T22:25
2023-11-10T22:25
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сирийская армия ликвидировала во вторник в провинции Идлиб полевого командира террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* Саида Юсефа Рахмана, причастного к обстрелам Латакии, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. &quot;По уточненным данным, 7 ноября в районе населенного пункта Мааян провинции Идлиб сирийскими войсками ликвидирован полевой командир группировки &quot;Джебхат ан-Нусра&quot;* Саид Юсеф Рахман, причастный к организации обстрелов населенного пункта Кардаха провинции Латакия&quot;, - сказал Кулить.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, идлиб (мухафаза), латакия (город), россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Идлиб (мухафаза), Латакия (город), Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия САР уничтожила командира террористов, причастного к обстрелам Латакии

Армия САР ликвидировала командира террористов, причастного к обстрелам Латакии

© AP Photo / Baderkhan Ahmad"Сирийские демократические силы" (SDF)
Сирийские демократические силы (SDF) - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
"Сирийские демократические силы" (SDF) . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сирийская армия ликвидировала во вторник в провинции Идлиб полевого командира террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* Саида Юсефа Рахмана, причастного к обстрелам Латакии, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«

"По уточненным данным, 7 ноября в районе населенного пункта Мааян провинции Идлиб сирийскими войсками ликвидирован полевой командир группировки "Джебхат ан-Нусра"* Саид Юсеф Рахман, причастный к организации обстрелов населенного пункта Кардаха провинции Латакия", - сказал Кулить.

* Террористическая группировка, запрещенная в России
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9 ноября, 22:13
 
В миреИдлиб (мухафаза)Латакия (город)РоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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