https://ria.ru/20231110/komandir-1908786061.html

Армия САР уничтожила командира террористов, причастного к обстрелам Латакии

Армия САР уничтожила командира террористов, причастного к обстрелам Латакии - РИА Новости, 10.11.2023

Армия САР уничтожила командира террористов, причастного к обстрелам Латакии

Сирийская армия ликвидировала во вторник в провинции Идлиб полевого командира террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* Саида Юсефа Рахмана, причастного... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T22:25

2023-11-10T22:25

2023-11-10T22:25

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сирийская армия ликвидировала во вторник в провинции Идлиб полевого командира террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* Саида Юсефа Рахмана, причастного к обстрелам Латакии, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "По уточненным данным, 7 ноября в районе населенного пункта Мааян провинции Идлиб сирийскими войсками ликвидирован полевой командир группировки "Джебхат ан-Нусра"* Саид Юсеф Рахман, причастный к организации обстрелов населенного пункта Кардаха провинции Латакия", - сказал Кулить.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231109/istrebiteli-1908524037.html

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в мире, идлиб (мухафаза), латакия (город), россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году