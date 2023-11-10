Разведчики ликвидировали ДРГ ВСУ, которой командовал французский офицер
Российский спецназ ликвидировал французского офицера, командовавшего ДРГ ВСУ
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий российского подразделения специального назначения
Военнослужащий российского подразделения специального назначения. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Группа бойцов российского спецназа уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу, которой, предположительно, командовал французский офицер, рассказал РИА Новости боец российской разведывательной бригады "Днепр".
"Один раз видел француза. <…> Это были диверсанты. Он был диверсант. В составе диверсионной группы. <…> Он, умирая, говорил по-французски. Вероятнее всего (это был. — Прим. ред.), офицер", — заявил собеседник агентства.
Боец считает, что французский офицер мог быть командиром ДРГ. Выяснить это наверняка не удалось, так как во время завязавшегося боя всю украинскую группу уничтожили.
В октябре директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран.
Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что военные ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.