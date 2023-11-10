https://ria.ru/20231110/komandir-1908543807.html

Разведчики ликвидировали ДРГ ВСУ, которой командовал французский офицер

Разведчики ликвидировали ДРГ ВСУ, которой командовал французский офицер - РИА Новости, 10.11.2023

Разведчики ликвидировали ДРГ ВСУ, которой командовал французский офицер

Группа бойцов российского спецназа уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу, которой, предположительно, командовал французский офицер,... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T03:06

2023-11-10T03:06

2023-11-10T10:27

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Группа бойцов российского спецназа уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу, которой, предположительно, командовал французский офицер, рассказал РИА Новости боец российской разведывательной бригады "Днепр"."Один раз видел француза. <…> Это были диверсанты. Он был диверсант. В составе диверсионной группы. <…> Он, умирая, говорил по-французски. Вероятнее всего (это был. — Прим. ред.), офицер", — заявил собеседник агентства.Боец считает, что французский офицер мог быть командиром ДРГ. Выяснить это наверняка не удалось, так как во время завязавшегося боя всю украинскую группу уничтожили.В октябре директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран.Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что военные ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20231104/naemnik-1907356245.html

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в мире, россия, украина, европа, александр бортников, фсб