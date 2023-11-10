https://ria.ru/20231110/kollektor-1908628623.html
Работы по модернизации коллектора стартовали в центре Москвы
Работы по модернизации коллектора стартовали в центре Москвы - РИА Новости, 10.11.2023
Работы по модернизации коллектора стартовали в центре Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации коммуникационного коллектора, расположенного в центре столицы, сообщил... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:44
2023-11-10T12:44
2023-11-10T12:44
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации коммуникационного коллектора, расположенного в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. "Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Приступили к модернизации коммуникационного коллектора, который обеспечивает энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания района Хамовники", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря уникальным технологиям ремонтные работы будут проводиться без разрытий и перекрытий дорожного движения, не нарушая сформировавшуюся инфраструктуру. "В ходе модернизации восстановим несущие конструкции и обновим слаботочные системы - датчики охранно-пожарной сигнализации и контроля метана, данные с которых передаются в режиме реального времени в диспетчерский пункт. Кроме того, будет модернизирована система контроля доступа - в коллекторе дополнительно установят цифровые видеокамеры, позволяющие визуально контролировать охраняемый периметр даже при полном отсутствии освещения", - поделился заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что запланированные работы позволят обеспечить дальнейшую надежную эксплуатацию коллектора, бесперебойное энергоснабжение жителей. Коллекторное хозяйство столицы не имеет аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации коммуникационного коллектора, расположенного в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Содержание в нормативном состоянии подземных коллекторов находится на особом контроле, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. Приступили к модернизации коммуникационного коллектора, который обеспечивает энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания района Хамовники", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря уникальным технологиям ремонтные работы будут проводиться без разрытий и перекрытий дорожного движения, не нарушая сформировавшуюся инфраструктуру.
"В ходе модернизации восстановим несущие конструкции и обновим слаботочные системы - датчики охранно-пожарной сигнализации и контроля метана, данные с которых передаются в режиме реального времени в диспетчерский пункт. Кроме того, будет модернизирована система контроля доступа - в коллекторе дополнительно установят цифровые видеокамеры, позволяющие визуально контролировать охраняемый периметр даже при полном отсутствии освещения", - поделился заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что запланированные работы позволят обеспечить дальнейшую надежную эксплуатацию коллектора, бесперебойное энергоснабжение жителей.
Коллекторное хозяйство столицы не имеет аналогов в России
и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров.