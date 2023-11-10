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Китай и Япония подтвердили готовность вернуть отношения на путь развития - РИА Новости, 10.11.2023
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07:13 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/kitay-1908552200.html
Китай и Япония подтвердили готовность вернуть отношения на путь развития
Китай и Япония подтвердили готовность вернуть отношения на путь развития - РИА Новости, 10.11.2023
Китай и Япония подтвердили готовность вернуть отношения на путь развития
Китай и Япония подтвердили готовность способствовать возвращению двусторонних отношений на путь здорового и стабильного развития, сообщает в пятницу МИД КНР. РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T07:13
2023-11-10T07:13
в мире
китай
япония
пекин
ван и (политик)
фукусима-1
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ПЕКИН, 10 ноя - РИА Новости. Китай и Япония подтвердили готовность способствовать возвращению двусторонних отношений на путь здорового и стабильного развития, сообщает в пятницу МИД КНР. Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И и секретарь совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба в четверг провели в Пекине провели консультации в рамках механизма китайско-японского политического диалога на высоком уровне. В заявлении на сайте МИД КНР по итогам переговоров указано, что Ван И изложил принципиальную позицию Китая по нынешним китайско-японским отношениям и путь их улучшения и развития. "Стороны подтвердили свою приверженность соблюдению принципов, изложенных в четырех китайско-японских политических документах, и стремление вернуть двусторонние отношения на путь здорового и стабильного развития. Стороны также договорились поддерживать контакты по этому вопросу", - отмечается в заявлении. Кроме того, Ван И выразил озабоченность Китая рядом проблем, включая сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан и тайваньский вопрос, а также подчеркнул, что Японии посредством реальных действий следует реализовать свои заявления о надежде на скорейшее улучшение китайско-японских отношений.
https://ria.ru/20231101/kitay-1906595346.html
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в мире, китай, япония, пекин, ван и (политик), фукусима-1
В мире, Китай, Япония, Пекин, Ван И (политик), Фукусима-1
Китай и Япония подтвердили готовность вернуть отношения на путь развития

МИД КНР: Пекин и Токио готовы вернуть отношения на путь стабильного развития

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДевушки на улице в Пекине
Девушки на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Девушки на улице в Пекине . Архивное фото
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ПЕКИН, 10 ноя - РИА Новости. Китай и Япония подтвердили готовность способствовать возвращению двусторонних отношений на путь здорового и стабильного развития, сообщает в пятницу МИД КНР.
Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И и секретарь совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба в четверг провели в Пекине провели консультации в рамках механизма китайско-японского политического диалога на высоком уровне.
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В заявлении на сайте МИД КНР по итогам переговоров указано, что Ван И изложил принципиальную позицию Китая по нынешним китайско-японским отношениям и путь их улучшения и развития.
"Стороны подтвердили свою приверженность соблюдению принципов, изложенных в четырех китайско-японских политических документах, и стремление вернуть двусторонние отношения на путь здорового и стабильного развития. Стороны также договорились поддерживать контакты по этому вопросу", - отмечается в заявлении.
Кроме того, Ван И выразил озабоченность Китая рядом проблем, включая сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан и тайваньский вопрос, а также подчеркнул, что Японии посредством реальных действий следует реализовать свои заявления о надежде на скорейшее улучшение китайско-японских отношений.
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