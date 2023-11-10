https://ria.ru/20231110/kitay-1908552200.html

Китай и Япония подтвердили готовность вернуть отношения на путь развития

Китай и Япония подтвердили готовность вернуть отношения на путь развития - РИА Новости, 10.11.2023

Китай и Япония подтвердили готовность вернуть отношения на путь развития

Китай и Япония подтвердили готовность способствовать возвращению двусторонних отношений на путь здорового и стабильного развития, сообщает в пятницу МИД КНР. РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T07:13

2023-11-10T07:13

2023-11-10T07:13

в мире

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пекин

ван и (политик)

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ПЕКИН, 10 ноя - РИА Новости. Китай и Япония подтвердили готовность способствовать возвращению двусторонних отношений на путь здорового и стабильного развития, сообщает в пятницу МИД КНР. Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И и секретарь совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба в четверг провели в Пекине провели консультации в рамках механизма китайско-японского политического диалога на высоком уровне. В заявлении на сайте МИД КНР по итогам переговоров указано, что Ван И изложил принципиальную позицию Китая по нынешним китайско-японским отношениям и путь их улучшения и развития. "Стороны подтвердили свою приверженность соблюдению принципов, изложенных в четырех китайско-японских политических документах, и стремление вернуть двусторонние отношения на путь здорового и стабильного развития. Стороны также договорились поддерживать контакты по этому вопросу", - отмечается в заявлении. Кроме того, Ван И выразил озабоченность Китая рядом проблем, включая сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан и тайваньский вопрос, а также подчеркнул, что Японии посредством реальных действий следует реализовать свои заявления о надежде на скорейшее улучшение китайско-японских отношений.

https://ria.ru/20231101/kitay-1906595346.html

https://ria.ru/20230809/yaponiya-1889025241.html

китай

япония

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в мире, китай, япония, пекин, ван и (политик), фукусима-1