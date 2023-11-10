https://ria.ru/20231110/kiberucheniya-1908671844.html
В ЦБ подвели итоги киберучений, проведенных в этом году
В ЦБ подвели итоги киберучений, проведенных в этом году - РИА Новости, 10.11.2023
В ЦБ подвели итоги киберучений, проведенных в этом году
Банк России в этом году провел два больших цикла киберучений среди кредитных организаций, отрабатывалась в том числе защита от DDos-атак, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T14:40
2023-11-10T14:40
2023-11-10T14:40
экономика
технологии
герман греф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Банк России в этом году провел два больших цикла киберучений среди кредитных организаций, отрабатывалась в том числе защита от DDos-атак, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев в кулуарах форума Finopolis. "У нас было два больших цикла киберучений в этом году, охвачены все организации финансовые, которые попали в этот периметр. Это плановая работа, мы отрабатываем наиболее реальные сценарии атак, которые могут происходить, в том числе у нас были, например, учения по DDos-атакам, что сейчас актуально", - рассказал он. В киберучениях приняли участие не только крупнейшие банки, пояснил зампред. "Мы в несколько этапов их проводим, стараемся охватить максимальное число банков", - добавил он. В следующем году, по его словам, киберучения также планируются. "Это новая реальность, мы будем жить в условиях повышенных рисков кибератак, это не закончится ни завтра, ни после завтра, к этому надо быть готовым", - также ответил он на вопрос, как в целом оценивает ситуацию с компьютерными атаками на банки. Ранее, во вторник, глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк около двух недель назад столкнулся с самой мощной DDоS-атакой за всю историю. А накануне на сайтах сразу трех российских банков появилась информация о приостановке выплат по вкладам и счетам. Позднее все три банка - "БЖФ банк", ВБРР и Фора-банк - заявили РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности, и удалили сообщения с сайтов. При этом в ВБРР сообщили, что его сайт наряду с сайтами еще нескольких банков "подвергся хакерской атаке".
https://ria.ru/20231030/kiberbezopasnost-1905234579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, герман греф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Герман Греф, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ подвели итоги киберучений, проведенных в этом году
ЦБ в этом году провел два больших цикла киберучений среди кредитных организаций
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Банк России в этом году провел два больших цикла киберучений среди кредитных организаций, отрабатывалась в том числе защита от DDos-атак, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев в кулуарах форума Finopolis.
«
"У нас было два больших цикла киберучений в этом году, охвачены все организации финансовые, которые попали в этот периметр. Это плановая работа, мы отрабатываем наиболее реальные сценарии атак, которые могут происходить, в том числе у нас были, например, учения по DDos-атакам, что сейчас актуально", - рассказал он.
Как эффективно вкладываться в кибербезопасность
В киберучениях приняли участие не только крупнейшие банки, пояснил зампред. "Мы в несколько этапов их проводим, стараемся охватить максимальное число банков", - добавил он. В следующем году, по его словам, киберучения также планируются.
«
"Это новая реальность, мы будем жить в условиях повышенных рисков кибератак, это не закончится ни завтра, ни после завтра, к этому надо быть готовым", - также ответил он на вопрос, как в целом оценивает ситуацию с компьютерными атаками на банки.
Ранее, во вторник, глава Сбербанка Герман Греф
сообщил, что банк около двух недель назад столкнулся с самой мощной DDоS-атакой за всю историю.
А накануне на сайтах сразу трех российских банков появилась информация о приостановке выплат по вкладам и счетам. Позднее все три банка - "БЖФ банк", ВБРР и Фора-банк - заявили РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности, и удалили сообщения с сайтов. При этом в ВБРР сообщили, что его сайт наряду с сайтами еще нескольких банков "подвергся хакерской атаке".
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