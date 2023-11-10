https://ria.ru/20231110/khimki-1908757192.html

Новый центр ледовых видов спорта построят в Химках

Новый центр ледовых видов спорта построят в Химках - РИА Новости, 10.11.2023

Новый центр ледовых видов спорта построят в Химках

На территории учебно-тренировочного центра "Новогорск" в Химках возведут новый ледовый комплекс площадью более девяти тысяч квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T18:37

2023-11-10T18:37

2023-11-10T18:37

владислав гордиенко

химки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908754056_225:0:2054:1029_1920x0_80_0_0_d8b480e21f30c90381722180e46f7c25.jpg

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. На территории учебно-тренировочного центра "Новогорск" в Химках возведут новый ледовый комплекс площадью более девяти тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Проект согласовала рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области. "Взамен старой, исчерпавшей свой ресурс ледовой арены будут построены две новые. Реализация объекта позволит создать 18 новых рабочих мест. Современные технологии обеспечат на аренах высокие стандарты качества льда и максимально комфортное пространство для спортсменов", – сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его цитирует пресс-служба. Спортивное учреждение представляет собой П-образный объект с административно-бытовым корпусом, обращенным главным входом к улице Соколовская, и двумя выступающими корпусами с купольными кровлями – ледовыми площадками. На первом этаже административного блока разместятся вестибюль, зона ресепшена, гардероб, помещения сушки экипировки, раздевалки, тренерские зоны, кабинет врача, комната отдыха персонала и технические помещения. На втором запроектирован холл, хореографический и тренажерный залы, инвентарные комнаты, зоны с видом на ледовую арену. Фасады здания будут облицованы белыми и серыми сэндвич-панелями, что позволит создать гармоничную комбинацию. Акцентными элементами композиции Центра ледовых видов спорта "Динамо-Новогорск" станут бело-синие цвета, а также входная группа с символом спортклуба и витражи из алюминиевого профиля с остеклением без тонировки. Для создания безбарьерной среды вход в здание будет выполнен с уровня тротуара, без ступеней, лестниц и пандусов. На прилегающей территории оборудуют парковку автомобилей и выполнят комплексное благоустройство с озеленением. "Химки - спортивная столица Подмосковья. Мы подтверждаем этот статус многочисленными достижениями воспитанников наших спортивных школ. За последние десять лет в округе открыли 18 новых спорткомплексов. В копилке округа - более 19 тысяч медалей регионального, федерального и мирового уровней. Уверены, что новый Центр ледовых видов спорта откроет перед нашими спортсменами новые возможности и принесет еще больше побед", - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231110/detskiy_sad-1908742856.html

https://ria.ru/20231110/khimki-1908731446.html

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав гордиенко, химки